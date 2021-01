No dejarle pasar ninguna a Lifschitz

Desde Santa Fe

Omar Perotti le pidió a su gabinete que retruque todo lo que diga Miguel Lifschitz y no le deje pasar ninguna chicana política. El viceministro de Gestión Pública, Marcos Corach, ya había rechazado el último reproche del presidente de la Cámara de Diputados sobre una supuesta “falta de diálogo” con la Casa Gris. “Una mentirita piadosa”, la calificó. Pero ayer, el secretario de Comunas, Carlos Kaufmann, ensayó una segunda réplica aún más a fondo de los dichos del ex gobernador. “Eso de la falta de diálogo y de apoyo a los gobiernos locales no es cierto”, lo desmintió. Y contestó con datos concretos: 1) En 2020, la comisión de seguimiento del Fondo de Obras Menores –que integran legisladores del Frente Progresista- aprobó 671 proyectos de inversión en municipios y comunas por 1.800 millones de pesos. Casi dos por día. 2) El gobierno de Perotti canceló deudas atrasadas con los municipios desde 2016 por 5.000 millones de pesos. “Las transferencias aumentaron un 400% respecto de lo que el gobierno anterior distribuyó en 2019”, sacó cuentas el funcionario.

Kaufmann rebatió esa presunta “falta de diálogo” de la que se quejó Lifschitz. “No es cierto” y mucho menos, el retaceo de recursos a los gobiernos locales. Y puso como ejemplo el trabajo en la comisión de seguimiento del Fondo de Obras Menores que durante 2020, “pese a la pandemia y la falta de diálogo”–ironizó- pudo realizar veinte reuniones y aprobó “671 proyectos de inversión en municipios y comunas por casi 1.800 millones de pesos”. Es una comisión que preside Kaufmann e integran legisladores de ambas Cámaras y de todos los partidos, entre ellos los diputados del Frente Progresista, Esteban Lenci y Juan Cruz Cándido, su colegas Ximena Sola (Juntos por el Cambio) y Matilde Bruera (PJ) y los senadores del PJ, Osvaldo Sosa y Rubén Pirola, y de la UCR, Rodrigo Borla. En algunas reuniones participó el secretario de Planificación, Coordinación y Control, Santiago Lamberto, quien forma parte del equipo del ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani.

Otro de los planteos del presidente de la Cámara baja fue que después de la renuncia del ex ministro de Gobierno, Esteban Borgnovo, el Frente Progresista se quedó sin "interlocutores" en la Casa Gris. “No es verdad”, respondió Kaufmann. “Hubo interlocutores en todas las áreas. Yo tengo el teléfono abierto las 24 horas” y así fue “durante los 365 días" del año pasado. Su celular y el de su colega y secretario de Municipios, José Luis Freyre. “Recorrimos más de 100.000 kilómetros en la provincia, visitamos 222 localidades, en algunos casos hasta cuatro veces. El gobernador Perotti realizó diez videoconferencias para escuchar a los jefes territoriales, muchas veces domingos o feriados”.

“Saldamos las deudas del Fondo de Obras Menores que venían desde el 2016. Aprobamos en la comisión de seguimiento 671 proyectos, casi 2 por día, en forma inédita, a pesar de la tardía sanción de la Ley de Necesidad Pública (el 31 de marzo, con sólo 12 votos a favor, cuando apremiaba la pandemia). Se abonaron gastos corrientes y asignaciones de tres años. Pusimos al día el Fondo de Financiamiento Educativo, pagamos los ajustes de coparticipación adeudados por el gobierno anterior”, explicó Kaufmann.

“La Provincia decretó una moratoria que significó un ingreso extra para municipios y comunas de más de 1.100 millones de pesos y comenzó a distribuir el Programa Incluir", a pesar del rechazo de la Legislatura que lo sacó del presupuesto 2021. “Con recursos del Fondo Covid se fortalecieron los hospitales y Samcos de la provincia que en el gobierno de Lifschitz habían quedado como meros dispensarios”.

“Impulsamos la ley de Conectividad, que duerme en la Cámara de Diputados, para llevar internet a cada rincón de la provincia y generar la verdadera equidad en los tiempos en que vivimos. En general, se empoderó a los territorios como brazos ejecutores de las políticas públicas provinciales, con decisiones y recursos. Pero, a pesar de todo eso, todavía hay que salir a aclarar que no es cierto lo de la falta de diálogo o de apoyo económico a municipios y comunas”, agregó Kaufmann.

“La falta de voluntad de diálogo” es del bloque de Lifschitz. “Trabajaron o demoraron cada ley que necesitó el Poder Ejecutivo, empezando por el presupuesto 2020” que el ex gobernador saliente le armó a Perotti. "Archivaron la ley de emergencia y demoraron la de Necesidad Pública” hasta el último día de marzo. “En el presupuesto de 2021 dejaron afuera el programa Incluir que era asistencia directa de subsidios no reintegrables a municipios y comunas. En la ley Tributaria, sacaron artículos que gravaban al juego y al sector financiero. Lo nuevo que el gobierno provincial quiere generar, ellos lo traban”, sintetizó Kaufmann.

Y repasó los recursos que el gobierno de Perotti transfirió a los gobiernos locales por el Fondo de Obras Menores (5.000 millones de pesos), Financiamiento Educativo (1.100 millones). Más,la moratoria y el Fondo Covid. “Es un 400% más de lo que el gobierno Lifschitz distribuyó en 2019”. “No es cierto que faltó asistencia económica”, concluyó.