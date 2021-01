Axel Kicillof se reúne con intendentes de la Costa Atlántica

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunirá este martes a la mañana con intendentes de la Costa Atlántica para hacer un análisis de la situación epidemiológica y el impacto de las restricciones nocturnas que comenzaron a regir desde ayer. Frente al aumento de casos de covid-19 en el último par de semanas, así como frente a las imágenes de fiestas y aglomeraciones en varias zonas de la costa que se estuvieron viralizando en los últimos días, el gobierno bonaerense está persiguiendo con especial interés el cumplimiento de los protocolos y el refuerzo de los controles en los municipios turísticos bonaerenses. Por este motivo, luego de la reunión presencial con los jefes comunales, Kicillof dará una conferencia de prensa junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y al ministro de Salud, Daniel Gollan.

El encuentro se realizará en Santa Clara del Mar y estarán presentes los intendentes Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Martín Yeza (Pinamar), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Cristian Cardozo (Partido de la Costa), Sebastián Ianantuony (Miramar), Alejandro Dichiara (Monte Hermoso) y Jorge Paredi (Mar Chiquita), entre otros. Allí se analizará en detalle la cantidad de casos de covid-19 que surgieron en cada municipio, así como también la ocupación de camas de terapia intensiva en cada lugar y el modo en que se están aplicando los controles. "La idea es seguir de cerca la situación para dar margen a que la temporada siga su curso, pero sin descuidar la salud", indicaron desde el entorno de Axel Kicillof.

El eje central de la reunión girará en torno a las restricciones nocturnas establecidas por decreto el viernes pasado y que comenzaron a regir desde ayer. El debate entorno a la posibilidad de un toque de queda sanitario había generado rechazo por parte de los intendentes, en particular los de Juntos por el Cambio, quienes temían que afectara el desarrollo de la temporada turística. Finalmente, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en consonancia con el gobierno porteño, estableció la prohibición de "toda actividad comercial, artística, deportiva, cultural, social y recreativa" entre la una y las seis de la mañana en los 118 distritos que se encuentran entre las fases 3 y 4. Una decisión que no terminó afectando la libre circulación, aunque desde el gobierno bonaerense no descartan adoptar medidas más duras en el caso de que continúen aumentando los casos.

"En el anterior pico de contagios, a fines de agosto, tuvimos un promedio 6 mil casos por día; en la primera semana de diciembre se bajó a mil casos promedio por día. Ayer estuvimos en 4500 casos y la semana anterior estábamos en 3 mil. En una semana aumentó el 50 por ciento de los casos", detalló Carlos Bianco, e indicó que "si sigue el aumento tan rápido" de contagios habrá que tomar "otras medidas".

Durante la reunión con el gobernador, los intendentes expondrán la situación sanitaria en la que se encuentra su municipio y aprovecharán para plantear sus inquietudes respecto a la puesta en práctica de las restricciones. Si bien el último encuentro realizado la semana pasada en San Bernardo se había desarrollado en buenos términos --con los jefes comunales oponiéndose a las restricciones más severas pero coincidiendo en que se alinearían detrás del gobernador en el caso de que este las sancionase--, las aguas no parecieran estar del todo calmas entre el gobierno provincial y los jefes municipales. Así pareció indicarlo el cruce que protagonizaron el mismo ministro de Salud, Daniel Gollán, y el intendente Martín Yeza (ver aparte).

Más allá de las restricciones nocturnas, el gobierno bonaerense viene impulsando una intensa campaña de vacunación. De momento, según se informó, ya se han inscripto 700 mil personas para aplicarse la vacuna de forma voluntaria y se han vacunado unos 40 mil trabajadores y trabajadoras de la salud. Si bien aún resta vacunar al resto de las personas de riesgo, el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, llamó a todos los bonaerenses a inscribirse en el registro de vacunación. "A medida que vayan llegando más vacunas, vamos a poder ir abriendo los anillos y empezar a vacunar no sólo a los trabajadores de la salud, sino al resto de la población", adelantó.

El cruce Gollán-Yeza

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, cruzó públicamente al intendente de Pinamar, Martín Yeza, y lo acusó de hacer partidismo con sus críticas a las restricciones nocturnas.

Durante el fin de semana, Yeza había cuestionado en los medios las medidas anunciadas por Kicillof para frenar la propagación del virus: "Veníamos en una situación más o menos manejable hasta que empezaron las nuevas restricciones", había declarado.

Gollán salió a criticarlo públicamente a través de su cuenta de Twitter. "Tan apurado está el macrismo para hacer campaña electoral y criticar al gobierno que el intendente habla del efecto de las medidas antes de que estén en vigencia", lanzó el ministro de Salud. Yeza le respondió unas horas después también a través de sus redes sociales: "Como intendente trato de dar certeza y certidumbre y nunca confundir a los pinamarenses, así que lo tomo como una chicana. No hablé del efecto de las medidas sino de la complejidad operativa que viene dada con estos controles".