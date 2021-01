La CGT llamó a fortalecer el actual sistema de obras sociales

La mesa chica de la CGT se reunió para discutir sobre las obras sociales de los sindicatos, su importancia durante la pandemia y las necesidades de las mismas ante los rumores de una posible reforma del sistema de salud impulsada por el Gobierno. Antes de ingresar al encuentro, el secretario general de la UOM, Antonio Caló, dijo que "el que manda es el Presidente" y que "la señora vicepresidenta tendrá que hacer la función legislativa”, en alusión a los dichos de Cristina Fernández en el Encuentro Nacional de Salud, en diciembre pasado, cuando planteó la necesidad de una reforma integral del sistema sanitario. "Esas declaraciones corren por su cuenta", aseguraron a este diario voceros de la central obrera tras el encuentro y aclararon que solo conversaron sobre cómo optimizar el sector ya que lo vinculado a una reforma "solo se trata de rumores".

“Hay un problema estructural del sistema de salud que hay que revisar”, dijo también el presidente Alberto Fernández la semana pasada y volvió a encender las alarmas de los sindicatos que manejan las obras sociales y también de los dueños de las empresas de medicina prepaga. Esas declaraciones se sumaron a lo que la vicepresidenta había asegurado en aquel encuentro en el Estadio Único de la Plata, el mes pasado, cuando dijo: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.



La cúpula de la CGT, después de la reunión de su mesa chica, difundió un comunicado donde se limitó a enumerar los esfuerzos que hicieron sus obras sociales durante la pandemia y a expresar que es necesario seguir fortaleciendo dicho sistema. Jorge Solá, secretario del Sindicato de Seguros y secretario de comunicación de la CGT, aseguró en diálogo con PáginaI12 que "lo que tenemos para manifestar como institución es el convencimiento de que hemos hecho un esfuerzo muy importante en todo este tiempo para atender la salud de los trabajadores y no dejar a nadie solo". Luego, añadió que "el sistema de obras sociales no solo debe persistir, sino que hay cuestiones por solucionar para ser más eficientes". "Todas esas propuestas las hemos presentado a este Gobierno, a los anteriores y a la Superintendencia de Servicios de Salud con el objetivo de mejorar", puntualizó.

La reunión se llevó a cabo en la sede central del UPCN. Además de Caló y Solá, asistieron el secretario general de la CGT, Héctor Daer; Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN; José Luis Lingeri, secretario general del sindicato de los trabajadores del Agua; Armando Cavalieri, del sindicato de Comercio; el líder de la Fraternidad, Omar Maturano; y Gastón Frutos, de Panaderos.



Ante los rumores del posible proyecto de reforma y de la vuelta a la dirigencia de la Superintendencia de Servicios de Salud por parte de Liliana Korenfeld --quien ocupó ese cargo durante el gobierno de CFK--, desde la CGT opinaron que "son solo rumores". Por un lado, aclararon que "hay un superintendente en funciones" (Eugenio Zanarini), y por otro que "no nos consta que haya un proyecto desarrollado por parte del Gobierno". "Sabemos que algo anda dando vueltas, pero nunca nos han convocado para charlar sobre eso y entendemos que debe ser en la misma línea de fortalecimiento del sistema de obras sociales, porque el propio Presidente lo ha dicho en más de una oportunidad", indicaron.

Solá aseguró que las reuniones que mantienen, tanto con Zanarini, como con el propio Presidente, "son bastante periódicas y se tratan los temas con llaneza". "El superintendente, por supuesto, no tiene nada para decirnos respecto de esto que funciona como rumor. No lo tomamos con la seriedad de un proyecto porque no es legislativo, ni mucho menos del Poder Ejecutivo Nacional. El Presidente ha manifestado en más de una oportunidad que las obras sociales son fundamentales y claramente lo han sido en este año que pasó".

El secretario general de UPCN puntualizó a este diario: "Estamos permanentemente hablando de esta temática con el Presidente, con el ministro de Salud (Ginés González García) y con Zanarini, para intentar optimizar el sistema de obras sociales que fundamentalmente necesita líneas de financiamiento".

Rodríguez, al igual que Solá, detalló que nadie los convocó "para decir que van a implementar tal o cual medida. Hay muchos comentarios y temas que todavía no tienen todavía ningún fundamento como para que tengamos que contestar públicamente".

Con respecto a los dichos de Caló sobre la vicepresidenta, el secretario general de UPCN remarcó: "No sé por qué dijo eso. La vicepresidencia de la Nación es un cargo muy importante y además ella tiene un liderazgo natural que se le reconoce en muchas escenas. Lo que ella dijo en La Plata acerca de tratar de reordenar el sistema de salud es algo con lo que nosotros estamos de acuerdo porque no solamente se trata de las obras sociales, sino fundamentalmente de los hospitales públicos que muchas veces están carentes de un montón de cuestiones. Hay que nutrirlos con recursos para que también puedan atender a un vasto sector de la población". "Con todo aquello que signifique optimizar el sistema de salud, estamos de acuerdo", concluyó.

Respecto al planteo del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, quien aseguró que “el Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”, Solá opinó que "son conceptos muy gruesos. El Estado como garante de la salud de todos es fundamental y en eso no tenemos diferencias". Luego, señaló que "el sistema de salud está montado sobre la salud privada, el sistema de obras sociales y el sistema de salud pública. Sobre todos, el Estado tiene no solo control, sino también injerencia en cómo llevar adelante la medicina --concluyó--. Coincidimos en que el Estado es importante, pero no sabemos qué quiere decir cuando habla de centralización por parte del Estado."