Netflix le saca el jugo a la pandemia

Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Amy Adams, Cate Blanchett, Halle Berry, Meryl Streep, Ryan Reynolds, Gal Gadot, Dwayne Johnson, Jonah Hill... La lista podría corresponder a los actores y actrices nominados en los rubros de interpretación de los premios Oscar, pero no. Apostando por un 2021 muy similar a 2020 en términos de consumo audiovisual, con los cines cerrados u operando con capacidad limitada y los servicios de streaming convertidos en principal refugio del entretenimiento hogareño, Netflix abrió la billetera y contrató a medio Hollywood para encabezar sus películas más destacadas de los próximos meses. El ambicioso plan de estrenos, presentado este martes a través de comunicado de prensa y un video en redes sociales, tiene un total de 71 títulos de todos los géneros –de acción a musicales, de comedias románticas a animaciones familiares- y persigue el objetivo de lanzar al menos una producción propia por semana.



Si hasta ahora uno de los puntos más flojos del catálogo era, salvo excepciones, la baja calidad de sus producciones propias, aquéllas hechas siguiendo los mandatos del algoritmo antes que cualquier criterio artístico, la empresa –que terminó el 2020 con 193 millones de suscritores en todo el mundo– sacó provecho del aquelarre generado por la pandemia para agenciarse los derechos de varios proyectos que, de haber seguido el mundo su cauce “normal”, difícilmente hubieran encontrado en el streaming su único canal de visibilidad.

Tal es el caso de Red Notice, un thriller de acción protagonizado por Dwayne “The Rock” Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds, que había comenzado su rodaje antes del parate de marzo con el objetivo de llegar a las salas primero en junio y luego a mediados de noviembre. Pero recién en septiembre pudieron volver al set, para finalizar un par de meses atrás. Entre medio, el estudio Universal vendió los derechos a Netflix, que la subirá a su catálogo en una fecha definir.

The Woman in the Window

Otra película que llegará luego de un largo derrotero es The Woman in the Window, del británico Joe Wright (Orgullo y prejuicio, Expiación, deseo y pecado, Anna Karenina) y basada en la novela homónima de Tracy Letts adaptada por el propio dramaturgo. Este thriller estelarizado por Amy Adams, Julianne Moore y Gary Oldman iba a estrenarse en octubre de 2019, pero luego de la mala recepción en las funciones previas se postergó primero hasta el año pasado y después, Covid mediante, hasta 2021.

Tampoco fue sencillo el camino para Army of the Dead, regreso al cine de zombies de Zack Snyder luego de El amanecer de los muertos (2004), su promisoria ópera prima. Como en casi todo lo que se involucra el director de 300 y la malograda Liga de la Justicia –durante 2021 llegará a HBO Max la versión “uncut”, que aparentemente es menos horrible que la original-, la producción fue un caos, con una mudanza de Warner a Netflix (“No se tomaban en serio una película de zombies”, dijo) y varias escenas adicionales rodadas luego de la baja del actor Chris D'Elia a raíz de las acusaciones de acoso sexual de la actriz Tig Notaro. Tanta fe le tiene Netflix a Army…, que ya se filmó una precuela y está en marcha una serie de animé.

Army of the Dead

Y hablando de franquicias, en la grilla figura Wish Dragon, una de las grandes apuestas de Sony Pictures Animation para una saga que, sin embargo, debido a la necesidad de sanear los números rojos, terminará en manos del gigante del streaming. Y hay más, mucho más: el debut de Halle Berry como directora en Bruised, que también protagoniza poniéndose en la piel de una ex luchadora de artes marciales mixtas; el musical de Lin-Manuel Miranda (la estrella de Hamilton, de Disney+) Tick, Tick… Boom!; nuevos superhéroes en la comedia Thunder Force, con Octavia Spencer y Melissa McCarthy; y la futurista Escape from Spiderhead, con Chris “Thor” Hemsworth y Miles Teller.

Don't Look Up

Pero “la” estrella del anuncio es Don't Look Up, una nueva sátira sobre la política estadounidense a cargo del director Adam McKay (La gran apuesta, El vicepresidente: más allá del poder) que narra los intentos de dos astrónomos de prevenir a la humanidad sobre la inminente llegada de un meteorito gigante a la Tierra. Esos científicos tendrán los rostros de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence –en su primer trabajo en común–, secundados por un elenco de reparto ultra premium que incluye a Meryl Streep, Ariana Grande, Cate Blanchett, Timothée Chalamet y Chris Evans. La migración de Hollywood al streaming, entonces, como otro síntoma de la implacable Covid-19.