Más críticas al macrismo en la audiencia por Costa Salguero 

La audiencia pública por la rezonificación de Costa Salguero y Punta Carrasco tuvo este martes una nueva audiencia en la Legislatura porteña, donde los oradores criticaron al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por llevar adelante una "política sistemática de privatización".

Nicolás Vecino, uno de los ciudadanos que tomó la palabra, manifestó que el proyecto "muestra una maquinaria que no dejó de facturar durante los 13 años de la gestión del PRO: la especulación inmobiliaria". Remarcó que "en solo cuatro años, Larreta vendió 267 hectáreas, que se sumaron a las 205 que había privatizado (Mauricio) Macri, lo que es un daño irreparable al patrimonio público".



En la audiencia pública que se realiza actualmente en la Legislatura se trata un proyecto del jefe de Gobierno que busca cambiar las normas urbanísticas de los predios ribereños Costa Salguero y Punta Carrasco, para habilitar así la construcción de edificios de hasta 10 pisos. El proyecto cuenta con el voto favorable del macrismo y sus aliados de la UCR y el Partido Socialista, mientras que el Frente de Todos y las organizaciones reunidas en la Coordinadora "La Ciudad Somos Quienes la Habitamos" reclaman que las 32 hectáreas del predio sean destinadas a un parque costero público.



Otra oradora de la jornada, Lorena Cruz, dijo a su turno que "el oficialismo porteño no para de incursionar en el extractivismo inmobiliario", y afirmó que "el objetivo actual es Costa Salguero, una zona que se vendió como 'Distrito Joven', donde ahora quieren hacer torres para los ricos, mientras los jóvenes son inquilinos crónicos y apenas pueden soñar con una vivienda propia".



Cruz, quien es estudiante de medicina en la Universidad de Buenos Aires y reside en el barrio de Caballito, añadió que la Ciudad "tiene un porcentaje de espacios verdes mucho menor al recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que impacta en nuestra salud".



Añadió que "la pandemia de coronavirus puso sobre la mesa un reclamo que lleva muchos años: necesitamos espacios verdes que sean accesibles para toda la población". De acuerdo con datos del Gobierno porteño, la Ciudad de Buenos Aires tiene 6,1 metros cuadrados de espacio verde por habitante, mientras que la OMS recomienda al menos 10.



Otra de las oradoras, Mariana Yablón, integrante del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas, afirmó: "En los últimos años venimos sufriendo la enajenación del suelo público por parte del Gobierno de la Ciudad". Consideró que

"la rezonificación del área Urbanización Parque (UP) a Distrito Joven ha sido una maniobra para convertir la zona en un negocio inmobiliario"; y se preguntó "si es coherente ceder también un sector de la Ribera para desarrollar emprendimientos inmobiliarios cuando ya se han privatizado 470 hectáreas de la Ciudad".



La audiencia pública por Costa Salguero y Punta Carrasco comenzó el 27 de noviembre último y se extenderá hasta el 27 de enero. Es la más numerosa en la historia de la Legislatura porteña, con 7053 oradores inscriptos.



Hasta el momento, cerca del 97 por ciento de los participantes se manifestaron en contra de la construcción de edificios en la Costanera Norte, de acuerdo a un relevamiento del Colectivo de Arquitectas, que hace un seguimiento de la audiencia, con estadísticas que publican en las redes sociales.