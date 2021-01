Personal médico reclama el pase a planta permanente

El presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital Materno Infantil (ASPROHMIN), Justino Ustarez, informó que piden el pase a planta permanente para profesionales médicos que están en una situación de precarización laboral. Con este reclamo se manifestaron ayer y habrá otra protesta el próximo 18 de enero.



"En el Materno hay muchos médicos con contrato", indicó Ustarez. Sostuvo que también los profesionales que terminaron sus residencias ahí están en esa situación.



Detalló que los médicos y médicas ganan $23 mil de sueldo básico y que les pagan otra parte de forma no registrada, con la que pueden llegar a cobrar $38 mil. Ustarez señaló que esto les afecta a la hora de jubilarse y que para mejorar la jubilación llegan a cubrir guardias de 24 o 36 horas, además de las 30 horas semanales. También indicó que hay profesionales que siguen trabajando con contratos luego de jubilarse. Por eso, otro de los reclamos es que les paguen todo de forma registrada y que la jubilación sea del 82% móvil.

También los trabajadores de la guardia del Hospital solicitan un incremento salarial acorde a la inflación.

Ustarez sostuvo que hubo una conciliación con el ministro de Salud en diciembre último pero que hasta el momento "no hubo novedad" de respuestas a los pedidos que realizaron. Por eso "tenemos que salir a manifestarnos", afirmó.

Otro de las reivindicaciones es que les quiten los impuestos a las ganancias, que Ustarez nombró como "impuesto al trabajo".

Pensión a familiares

Por otro lado, el referente precisó que ya hubo 21 médicos fallecidos por la covid-19 y por ello vienen pidiendo el pago de una pensión a los familiares. Dijo que "es lamentable" que habiendo médicos y médicas ocupando un cargo en la Legislatura no reciban su apoyo, criticó que con un cargo político "están guardados" y "no frente a los pacientes" en la línea de fuego afrontando el riesgo de contagios.

Ustarez aseguró que no hay muchos médicos y que el sistema sanitario no tiene recursos humanos. Sin embargo, el gobierno de Salta "gasta más en publicidad que en la salud", remató.

El médico afirmó asimismo que el bono nacional de $20.000, que les iban a pagar en cuotas, aún no se le ha abonado a todos los trabajadores de la salud. Incluso los médicos de APS (Atención Primaria de la Salud) no lo habrían cobrado hasta el mes pasado. También dijo que pedían un bono para las fiestas de fin de año pero no se lo dieron.



La Asociación también recriminó que el Ministerio de Salud aún no haya cumplido el compromiso de pasar a planta permanente a 2.500 empleados del sector salud.

Se le consultó a Ustarez cuántos trabajadores precarizados hay en el Materno Infantil y respondió que no puede brindar esta información porque han pedido esos datos pero aún no fueron brindados por recursos humanos del Hospital.