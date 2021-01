A la covid se le suma el dengue

El Ministerio de Salud de Misiones confirmó los primeros casos de dengue en la provincia y desde el Hospital Escuela de Posadas pidieron a la población que además de llevar adelante las medidas de “prevención contra el coronavirus”, no olviden "mantener la lucha” contra el mosquito transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya.



Así lo confirmó el titular de la cartera sanitaria provincial, Oscar Alarcón, durante una conferencia de prensa en la que no precisó la cantidad de casos, pero dijo que "el dengue es otra pandemia que tiene Misiones, y está conviviendo con el coronavirus”.



“Nosotros somos una provincia que ha tenido en todos estos años un trabajo intenso contra el dengue, sabemos que es un flagelo a nivel latinoamericano y en el mundo. Misiones no queda atrás. Nos ha ayudado un poco el cierre de fronteras, por eso estamos en un período de interbrote, donde las notificaciones de los casos son mínimas. Estamos trabajando fuerte en el bloqueo en los pacientes que dieron positivo”, dijo el funcionario.



Por otra parte, Alarcón señaló que “lo más importante hoy es trabajar en la prevención” y al margen de los operativos que realiza el Estado, pidió la colaboración a la ciudadanía para eliminar los criaderos del mosquito y poder así disminuir en este año “la curva del dengue” que convive con el coronavirus.



“Tenemos que tener un equilibrio para dar respuestas a las dos cuestiones”, remarcó el funcionario provincial y precisó que la cantidad de casos no debe ser lo importante, sino que la prioridad debe ser “trabajar intensamente en la prevención”.



En tanto, desde el Hospital Escuela de Agudos de Posadas pidieron este miércoles a la comunidad que además llevar adelante las “medidas de prevención contra el coronavirus”, no “olviden” la lucha contra el dengue, por lo que aconsejaron extremar los cuidados, revisar en la casa y en el patio la presencia de criaderos de mosquitos, sobre todo tras la jornada de lluvia registrada el martes.