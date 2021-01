El CEO de Twitter defendió la censura a Donald Trump

Tras la polémica generada alrededor de la censura de Donald Trump por parte dos de las grandes plataformas de redes sociales, Facebook y Twitter, el CEO del pajarito escribió en su centa personal las razones por qué el presidente de Estados Unidos no puede redactar más tuits.

"Creo que fue la decisión correcta para Twitter. Enfrentamos una circustancia extraordinaria e insostenible que nos obligó a centrar todas nuestras acciones en la seguridad públca", indicó @jack (tal como figura Dorsey en Twitter".

La suspensión de Twitter a la cuenta @realDonaldTrump rige desde el viernes pasado. En aquel entonces, la red social del pajarito había comentado que "después de una revisión detallada de los tuits y el contexto que los rodea, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia", dijo Twitter.

La decisión de Twitter no cayó bien entre los líderes mundiales. La jefa de Gobierno alemana, Angela Merkel, considera "problemático" el cierre de las cuentas del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, por parte de varias redes sociales. Por su parte el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, también cuestionó el hecho de que la decisión haya surgido de las compañías y no de un marco regulatorio legal como el que la Unión Europea (UE) planea crear para regular a los gigantes digitales. "Lo que me impacta es que sea Twitter quien decidió cerrar" el perfil de Trump, declaró Le Maire a radio France Inter.

Dorsey, en su hilo de -justamente- Twitter, también responsabilizó a la red social por la falta de discusión política. El CEO dijo que "fracasó" en promover "una conversación responsable y reconoció que Twitter necesita "más transparencia en torno a la moderación" del debate.