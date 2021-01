Eduardo López repudió el uso político que Mauricio Macri hace de la educación y lo comparó con Donald Trump

El secretario gremial de CTERA y docente Eduardo López repudió la exhotación del expresidente Mauricio Macri a que reabran las escuelas a pesar del número creciente de contagios de coronavirus y de que el país, según indicó el ministro de Salud Ginés González García, se encuentra en "alto riesgo sanitario". El dirigente gremial apeló a su cuenta de tuiter para difundir su opinión sobre el posteo del expresidente titulado: "Abran las escuelas". "Macri-Trump. Misma campaña, mismos resultados", posteó el dirigente.

Mauricio Macri se levantó este jueves con ganas de evitar que se pierda "una generación" por la ausencia de clases presenciales producto del coronavirus y a pensar de que el ministro de Educación, Nicolás Trotta, ya dijo que está trabajando con todas las provincias para que en la medida que la situación epidemiológica lo permita en 2021 vuelvan las clases presenciales, publicó un largo texto en su cuenta de facebook en el que entre otras cosas llamó a sus seguidores a "frenar a un Estado que busca hacer del control algo permanente”.

El Secretario General Adjunto de UTE no pareció sorprendido por lo que a todas luces le parece una estrategia de Juntos por el Cambio calcada de que la que utilizó el presidente saliente de los Estados Unidos en plena pandemia. Porque cuando el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, dijo este lunes en conferencia de prensa que el 17 de febrero las escuelas de la Ciudad iban a abrir independientemente del número de contagios y fallecidos por coronavirus, López tuiteó una comparación en la misma línea: "Santilli imitando a Trump y utilizando la educación para hacer política. Vergonzoso".

Los sindicatos porteños todavía no se pronunciaron sobre la propuesta de Larreta, que dicho sea de paso está transitando un cuadro de coronavirus, pero a la luz los tuits que viene publicando López no va a ser fácil convencer al menos al gremio más importante en número de un retorno a la presencialidad independiente al número de contagiados y fallecidos y si todas las escuelas de la Ciudad no están en las condiciones adecuadas para garantizar los protocolos de cuidado. Hasta ahora, las experiencias de revinculación que el Gobierno porteño hizo con los alumnos generaron contagios.