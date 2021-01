Inevitables

TEATRO

Fritos refritos

Espectáculo en movimiento realizado con números clásicos y propios, y también otros nuevos y a estrenar del Payaso Chacovachi y la Payasa Fanchulini. Entre los dos suman medio siglo de profesión: son jóvenes para ser viejos y viejos para ser jóvenes. Son payaso y payasa devenidos socios/as que no compiten, aunque se puedan jugar bromas pesadas. Una presentación que forma parte del ciclo Sábados de Verano del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que se realiza durante la presente temporada estival, con cupos limitados según protocolo Covid-19. La entrada se podrá reservar anticipadamente a partir del lunes previo al espectáculo en el site centroculturalconti.jus.gob.ar.

Sábado 23, a las 19, en el Centro Cultural Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

Cuerpo

Primer trabajo de una serie de obras basadas en conceptos y problemas filosóficos, se trata de una indagación escénica sobre Spinoza. Un cuerpo que se mueve y acciona atravesado por pasiones y afectos, deja de lado el bien y el mal y se introduce en lo que es bueno o malo para sí. La sombra de un cuerpo que padece en contraposición a uno que acciona. Cuerpo, espacio vacío, luz conforman este dispositivo ideado para la des/composición de relaciones en escena. Con dramaturgia, actuación y dirección de Marcelo Savignone, el vestuario es de Mercedes Colombo, la iluminación de Nacho Riveros y la música original de Luis Sticco. La asesoría artística es de Viviana Iasparra y la asistencia general de Milagros Coll, Damián Minervini y Guido Napolitano. Las entradas se reservan en la web del Recoleta a partir del viernes 22. Se reprograma por lluvia.

Miércoles 27, a las 20 y 21.30, en el Patio del Aljibe del Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

MÚSICA

Mother

Junto con “Tryin’ To Get To Heaven”, son los dos covers realizados por David Bowie y editados de manera póstuma en formato de simple el pasado viernes 8 para celebrar lo que hubiese sido su cumpleaños número 74. Se trata de dos clásicos, el primero de John Lennon y el otro de Bob Dylan, originalmente grabados para proyectos que nunca se concretaron. El de Lennon fue inicialmente un pedido de Yoko Ono, a fines de los 90, concretado cuando Bowie se terminó reuniendo con Tony Visconti después de años. Y el de Dylan coincidió con su fascinación ante la salida de Time Out Of Mind. No sería el último inédito de Bowie y Dylan: Reeves Gabriels recordó por estos días un outtake del primer disco de Tim Machine llamado “Rashomon”, que Bowie cantó imitando a Marc Bolan, y alguien tuvo la idea de mandarselo al buen Bob. Volvió con otra letra y otro título: “Mellow Blue”.

Veinteveinte

Grabado y editado durante un año muy particular, el nuevo disco de Suna Rocha es una producción gestada en el norte cordobés, donde la artista nacida en Las Arrias reside actualmente. Sucesor del álbum que cuatro años atrás le dedicó a la obra de Raúl Carnota, Suna interpreta a Raúl (2016), este nuevo trabajo incluye once temas de raíces diversas, para el que convocó como productora y arregladora a otra cordobesa, la joven oriunda de Río Tercero, Marian Pellegrino, quién además participó con guitarras, bajos, percusiones y coros. Marta Gómez, Gustavo Cerati, Paula Neder, Lisandro Aristimuño, Inés Bayala o Ricardo Vilca son algunos de los nombres que dan cuenta del amplio espectro que abarca el repertorio elegido, que cuenta con invitados como Julio Paz en bombo, Leo Genovese en piano, Vivi Pozzebón y Brenda Mamani en percusión, entre otros.

ONLINE

Lupin

En 1905, el escritor francés Maurice Leblanc creó a uno de los personajes de ficción más secretamente influyentes del siglo XX: Arsène Lupin. Maestro del disfraz, ladrón de buen corazón siempre dispuesto a vencer a las fuerzas del verdadero mal, Lupin protagonizó casi seis docenas de relatos –entre cuentos y novelas– y fue adaptado al cine y la tevé infinidad de veces. Esta nueva vuelta de tuerca sobre el vengador llega de la mano de Netflix en una producción francoestadounidense, cuyos capítulos fueron dirigidos por realizadores como Louis Leterrier (Hulk, el hombre increíble) y la chilena Marcela Said (El verano de los peces voladores). Lejos de ser una adaptación literal, la historia transcurre en nuestros tiempos y está protagonizada por un hombre llamado Assane Diop, cuya existencia está marcada por el suicidio de su padre tras una condena por un crimen que no cometió. Nuevamente, el ingenio del protagonista lo pone a prueba en una trama cuyos villanos forman parte de la alta sociedad.

Midsomer Murders

La plataforma Acorn TV, que ofrece series y largometrajes de origen británico, canadiense y neozelandés, acaba de incorporar las temporadas 14 y 15 de esta veterana producción inglesa que comenzó a emitirse hace 25 años. Basada en las novelas de Caroline Graham sobre el inspector Tom Barnaby, la serie dejó atrás las aventuras del ahora jubilado policía para seguir los pasos de su primo John, el sucesor del legendario caza ladrones y otras malas yerbas. Ahora ocurren varias cosas fuera de lo común, como un eclipse solar que permite actividades non sanctas y una representación con actores de la Guerra Civil que oculta más de lo que muestran, además de una relectura del mito del jinete sin cabeza.

CINE

Togo

Disponible en la plataforma Disney+, aunque algo escondido entre los mandalorianos y otras novedades recientes de la compañía del ratón, puede encontrarse este largometraje protagonizado por Willem Dafoe. El gran actor nacido en Appleton, Wisconsin, interpreta a Leonhard Seppala, un duro y bastante parco criador de perros de trineo, basado en su homónimo de la vida real. Nacido en Noruega y emigrado a las frías tierras de Alaska, Seppala se transformó en noticia cuando, en 1925 y en pleno invierno, atravesó varios cientos de kilómetros de peligroso territorio helado para trasladar a su pueblo la cura para la difteria, que asolaba a los más pequeños de la comunidad. La importancia en la historia de su perro líder, Togo, no es nada menor, y la película termina imponiéndose como un relato sobre la profunda relación emocional y física entre un hombre y su mejor amigo. Hay aventuras y algo de suspenso, pero lo mejor es la nobleza de una película que recupera las bondades de la narración clásica.

La primera vez

La plataforma cinéfila Mubi está presentando por estos días un programa especial dedicado a las óperas primas de jóvenes realizadores que luego desarrollarían una importante carrera cinematográfica de alcance internacional. El especial “First Films First” incluye grandes títulos en copias restauradas, como Pickpocket, del chino Yia Zhangke, que supo competir en la primera edición del Bafici allá por 1999, La suerte de mi hermana, de la alemana Angela Schanelec, 32 de agosto en la Tierra, del canadiense Denis Villeneuve –el director de la inminente adaptación de Duna–, Small Town, del turco Nuri Bilge Ceylan, y la poco vista I basilischi, debut de Lina Wertmüller, estrenado en el año 1963.

TV

Los visitantes

La primera serie noruega producida por HBO, que ya tuvo un estreno en el mercado nórdico hace algunos meses y desde hace una semana se presenta en la señal local, viene precedida por reseñas entusiastas en su país de origen. El planteo de base es tan absurdo como atractivo. En un futuro cercano, una serie de extraños acontecimientos empiezan a ocurrir en todo el mundo: gente de otros momentos históricos –la era vikinga, la edad de piedra, el siglo XIX– aparece de golpe y porrazo sin saber muy bien qué hacen fuera de su tiempo. No pasa demasiado tiempo hasta que los visitantes (los beforeigners, “extranjeros de antes”, según el título original en inglés) se adaptan a los nuevos tiempos, al menos aquellos que terminaron aterrizando en la ciudad de Oslo. Ese es el punto de partida de un relato con mucho de policial y algo de ciencia ficción. Creada y escrita por Eilif Skodvin y Anne Bjørnstad, la nueva apuesta dominguera de HBO ya tiene asegurada una segunda temporada.

Domingos a las 22, por HBO.

Guerra de espías

El espionaje no ha perdido ni perderá ese no-sé-qué que lo hace extremadamente atractivo para la ficción. Pero este nuevo docu-drama de la cadena History Channel es distinto: cada caso, profusamente reconstruido en pantalla con un rodaje en locaciones reales de Londres, Moscú e Israel, tiene su origen en una historia tomada estrictamente de la realidad. Damian Lewis (Homeland) es el encargado de guiar al espectador a través de las misiones secretas más excitantes de los últimos cuarenta años, desde el escape de los diplomáticos estadounidenses en Teherán hasta el trueque de espías que logró llevar al célebre Sergey Skripal del otro lado de la Cortina de hierro.

Sábados a las 21, por History.