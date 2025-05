A días de las elecciones provinciales del 11 de mayo, el candidato a senador por Capital del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U), Claudio Del Plá, camina los barrios salteños con un diagnóstico: el ajuste nacional golpea de lleno a una provincia con salarios precarizados, falta de viviendas y una clase política alineada con los intereses del poder económico. Lo dice con la voz entrenada de quien ha estado, durante más de dos décadas, en la primera línea de lucha, tanto en las calles como en los recintos legislativos.

Del Plá es docente, dirigente del Partido Obrero e histórico referente de la izquierda en Salta, fue electo diputado provincial en cuatro períodos no consecutivos desde 2001. Su paso por la Legislatura salteña estuvo marcado por una lógica contracorriente: proyectos que emergen desde la movilización popular, denuncias contra la impunidad empresarial y policial, y una agenda que colocó los derechos laborales y el acceso a la vivienda como ejes estructurales de su trabajo.

Este año busca volver al recinto, esta vez como senador, en un contexto que define como “la fase más brutal del ajuste en democracia”. “Para nosotros la elección es un episodio más de una lucha general. El pueblo argentino está enfrentando el ajuste más grande de la historia, que además es inútil, porque no va a sacar al país adelante, sino que está armando las condiciones para un nuevo fracaso”, sostuvo en diálogo con Salta/12.

En una elección que avanza entre la indiferencia social y una agenda pública dominada por el caos económico, Del Plá advirtió sobre la trampa del desánimo: “Estamos tratando de llegar con un mensaje que asocie los problemas cotidianos con lo que se puede hacer en una elección". Aseguró que desde su Frente se encaró "una campaña para explicar cómo vemos la situación de conjunto, para que el voto a la izquierda nos refuerce ante una curva de grandes conflictos que se viene”.

Y en ese punto, trazó una línea divisoria entre el FIT-U y el resto del arco político, puesto que afirmó que "todo el sistema político tradicional ha cerrado filas con el gobierno de Milei y su motosierra". Dijo que el gobernador Gustavo Sáenz "manda a votar con los libertarios, como lo hacen otros gobernadores del norte. No hay grieta, hay una unidad de clase, la del capital, que se expresa en una Legislatura completamente cooptada por el oficialismo”.

Los números del ajuste en Salta

Al trazar un diagnóstico del ajuste recordó que hubo más de mil puestos de trabajo perdidos en el último año, un derrumbe de la obra pública, cero planes de vivienda en ejecución, caída del comercio y cierre de empresas pequeñas. “Salta es la provincia con mayor proporción de trabajadores en negro entre las 24 jurisdicciones del país. La calidad del empleo es de las peores a nivel nacional”, señaló.

A esto sumó un dato que considera estructural: más de 100 mil familias no tienen techo propio. Por ello cuestionó que en la provincia "no hay política de vivienda, y la capacidad de ahorro popular no permite acceder a créditos hipotecarios. Si el Estado no se hace cargo, no hay salida”.

En ese sentido, rescató su experiencia en la Legislatura como vehículo de conquistas populares. “Hemos logrado leyes de protección de tierras para viviendas, como en Capital, en Orán, en Santa Ana. Hemos conquistado el pase a planta permanente de miles de trabajadores. Organizamos docentes, precarizados, estatales que los sindicatos no defendían”.

También recordó que presentó iniciativas que impulsaron la titularización docente anual, que si bien no fueron aprobadas como ley, empujaron al gobierno a implementarlas por decreto. “Yo tardé nueve años en titularizar como maestro. Hoy, por la lucha, hay un compromiso de titularización anual”, manifestó.

El papel de una banca de izquierda

Del Plá enfatizó que una banca no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para la lucha social. “Una bancada de minoría no te cambia la vida, pero puede ser un punto de apoyo para las grandes causas", expresó, asegurando que sirve para amplificar reclamos, frenar atropellos y "colocar los temas que el poder quiere silenciar". "Nosotros fuimos los que logramos reducir el tiempo de detención policial arbitraria de 24 a 6 horas. Denunciamos el pacto ilegal con (Alfredo) Olmedo por tierras fiscales. Impulsamos una comisión investigadora por el saqueo forestal. Ahora mismo seguimos en la causa contra Agrotécnica Fueguina por el vertedero San Javier", recordó.

Y agregó: “En todos esos años, las bancadas del Partido Obrero fueron las que denunciaron los atropellos policiales, el ajuste en educación, la entrega del medioambiente, el trabajo en negro, el negocio inmobiliario. Si volvemos, será para reforzar todas esas causas”.

El candidato también cuestionó uno de los puntos más polémicos del actual sistema electoral salteño, que es el piso del 5% para acceder a cargos legislativos. Del Plá lo calificó directamente como inconstitucional y sostuvo que se trata de "un ataque a la representación proporcional. La reforma de Sáenz no fue para mejorar la democracia, sino para blindarla. Quieren que el voto sea un cheque en blanco". En ese sentido, criticó que no se haya derogado este pido y ahora buscan que todos los municipios voten cada cuatro años. "Eso aleja cada vez más la posibilidad del pueblo de castigar a quienes traicionan el mandato popular”, afirmó.

El dirigente sostuvo que esto también se refleja en la política nacional: “Mirá lo que pasa con los diputados de Unión por la Patria que fueron electos para oponerse a Milei y ahora votan con él. Nosotros proponemos el derecho revocatorio, que el pueblo pueda sacar a quien vota con el oficialismo cuando prometió lo contrario. La democracia no puede ser una estafa”.

Para Del Plá, una señal de avance sería que su compañero de lista, el ex diputado nacional Pablo López, logre ingresar a la Cámara baja. “Tener a Pablo sería un dato muy importante. Necesitamos romper el monopolio político del oficialismo y recuperar representación para las luchas populares. Es un desafío enorme, pero también una posibilidad concreta. Y sería una noticia positiva para miles que hoy no se sienten representados por nadie”.

En esa línea, expresó que espera que la población sepa que tener diputados de la izquierda es recuperar una herramienta de lucha que demostró ser eficaz, incluso desde la minoría. "No prometemos salvación, pero sí compromiso, coherencia y un lugar donde la voz del pueblo trabajador no sea silenciada", cerró.