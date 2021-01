A seis meses del crimen

Al cumplirse ayer 6 meses del crimen del exconcejal de Eduardo Trasante --por el que hay tres imputados como partícipes necesarios-- desde Ciudad Futura recordaron que se trató de un hecho "mafioso, casi sin precedentes en nuestra historia; de una gravedad institucional importantísima, pero fundamentalmente de una connotación tremenda en cuanto a lo que significa el Edu para Rosario". En redes sociales lamentaron: "Aún cuesta creerlo, pero estamos llevando en alto la foto de quien llevaba la foto (era padre de dos jóvenes asesinados). Peleando por justicia para quien todos los días luchaba por justicia". Y remarcaron: "En estos 6 meses nunca dejamos de preguntarnos #QuiénMatóATrasante. Parece que aún no se ha logrado entender que a esto no lo va a resolver simplemente un gobernador, un intendente o un ministro. A esto lo resolvemos entre todxs, o no lo resuelve nadie. Algo fundamental para empezar a resolverlo es que no haya #impunidad. Y nosotrxs nos comprometemos a pelear por eso. No nos vamos a cansar. Porque seguimos convencidxs de que es #MafiasODemocracia".