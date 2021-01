Coronavirus: El desafío de controlar los contagios sin afectar la economía

Frente al aumento de casos de coronavirus durante el último mes --fundamentalmente en Ciudad y la provincia de Buenos Aires-- el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, destacaron que el gobierno se encuentra ante “el desafío de encontrar un equilibrio entre las restricciones", para prevenir los contagios, "sin afectar a la actividad económica". Además, señalaron que “hay que cuidarse entre todos para cuidar también la temporada turística".



Ambos funcionarios remarcaron sobre la importancia de la vacunación que ya se está produciendo y de la necesidad de no claudicar con los cuidados para prevenir la enfermedad. Cafiero resaltó que "la idea es encontrar un equilibrio entre la restricción necesaria de la circulación sin que afecte la actividad económica", y opinó que "en esta etapa hay que encontrar ese puente hasta que la campaña de vacunación empiece a tener los efectos de inmunización".

Gollan, en tanto, insistió en que "el mensaje es no relajarse y esperar la vacuna, que ya llega". "La vacunación ya comenzó. Sería una picardía que se muera un ser querido a un mes o dos de poder vacunarnos. Las vacunas están dando excelentes resultados no sólo en términos de no enfermarse, sino para transformar esta enfermedad en un caso leve", advirtió. El ministro, además, subrayó que la vacunación "nos cambia la dinámica" y señaló que "con cuidados, la realidad en seis o siete meses empezará a ser diferente respecto del año pasado en lo cultural, educativo y productivo".

El titular de la cartera sanitaria bonaerense reflexionó que "hacia fin de año, todos nos relajamos por el cansancio, el fin de año, por la vacuna y por las Fiestas", y analizó que "sirvieron mucho las medidas de difusión y la gente misma hizo su propio aprendizaje al ver que empezaron a crecer los casos". Al mismo tiempo, expresó que se advierte un mecanismo de autorregulación de la gente y añadió que "la mayoría de la gente se cuidó todo este año y ese capital de concientización sanitaria está".

El ministro Gollan también puntualizó que la cantidad de casos "se triplicó en el AMBA y se duplicó en el interior" en tres semanas, pero destacó que en los últimos días el número de casos "se aquietó". Con respecto a la situación en la costa de la provincia, contó que recorrió "decenas de playas" y remarcó que están "muy ordenadas. Las personas usan barbijo y están en burbujas".

Cafiero, en tanto, resaltó que "hubo un entendimiento muy claro de parte de toda la comunidad respecto de todas las medidas de cuidados que se propusieron", y le pareció importante poner en valor "el acompañamiento de la sociedad", en el cumplimiento de las medidas sanitarias y de prevención. "En el último mes, los casos empezaron a subir en todo el país, sobre todo en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, con comportamiento distinto a partir de contagios en personas de entre 30 y 50 años", explicó el jefe de Gabinete.

En esa línea, Gollan detalló que desde el Gobierno se analizan diferentes indicadores, como las llamadas a la línea 148, que "había empezado a picar hacia arriba y en los últimos cuatro días hubo no un descenso pero sí un amesetamiento". "De los otros indicadores, también tenemos buenas noticias: las internaciones crecieron, pero las internaciones son mucho más cortas, de 6 o 7 días y los pacientes salen bien de terapia", señaló el médico.

Además, Gollan se mostró optimista con respecto al futuro y opinó que las las internaciones de menos tiempo pueden deberse "a que las cargas virales son menores". "La aplicación precoz del plasma da excelentes resultados", afirmó. Luego, el ministro especificó que "los casos graves se están aquietando. En AMBA subieron los pacientes de terapia de 437 a 610 y ahora se está aquietando en 590".

En otro orden, el jefe de los ministros nacionales añadió que "la agenda de gestión que tenía que ver con la búsqueda de acuerdos con una visión productiva quedó postergada por la urgencia del tratamiento de la pandemia". Luego, destacó que "aún así, se hicieron muchas reuniones para avanzar en una estrategia de consenso con gobernadores y el jefe de Gobierno porteño para abordar la gestión de la pandemia, lo cual es un testimonio muy fuerte de las políticas de acuerdo". Cafiero comentó que eso fue producto de que "hubo un acuerdo permanente en todos los órdenes".

Respecto de lo sectorial y productivo durante la emergencia, el jefe de Gabinete resaltó que "se pudo sancionar la Ley de Economía del Conocimiento" y enfatizó en "el trabajo con el Consejo Agroindustrial Argentino sobre las cadenas industriales de producción primaria, para agregarles valor". Además, destacó los acuerdos con gremios para adaptar protocolos.

Cafiero opinó sobre otro de los temas que genera gran preocupación en una porción importante de la población: la vuelta a las clases presenciales. Para el jefe de ministros se trata de "un debate que se viene llevando adelante en el Consejo Federal de Educación, donde cada jurisdicción contempla sus planes para que las escuelas vuelvan a abrirse, pero hay que cuidarse". "Lo que todos queremos es que las clases sean presenciales, pero tenemos que hacer todo el esfuerzo hoy para que se pueda llevar adelante". "Si hay un rebrote, como pasó en otras partes del mundo, las actividades se empiezan a cerrar", advirtió.