Milagro Sala: “Primero vinieron por mí, después por la educación, la salud y el trabajo” 

A casi cinco años de su detención y sin ninguna condena firme, la dirigente social Milagro Sala dialogó con La Mañana de Víctor Hugo en AM750. "Sentimos un dolor muy grande porque seguimos detenidos después de 4 años de la gestión de Mauricio Macri y un año del gobierno nacional y popular de Alberto Fernández", dijo Sala.

Sala contó que carga con “una pesada mochila” no solo por su situación sino por todos sus compañeros de la Tupac Amaru que continúan presos. "A muchos compañeros les dijeron que solo iban a recuperar la libertad si declaraban en mi contra. Pero la convicción es firme. Mis compañeros dijeron que no iban a firmar nada porque lo que decía ese papel no era verdad”, expresó.

La dirigente remarcó además que los compañeros que ya recuperaron su libertad están sufriendo fuertes secuelas por los padecimientos en prisión. “Un compañero se había infectado de coronavirus y no le quisieron creer. Hoy que ya está en domiciliaria tiene secuelas en la salud, ha quedado con problemas pulmón”, detalló.

En la entrevista, Sala agradeció la lucha de todos los que reclaman por la libertad de los precios políticos y dijo que las distintas movilizaciones que se realizaron en todos estos años sirvieron para la toma de conciencia. “Muchos compañeros tomaron conciencia de que primero vinieron por Milagro y creyeron que la cosa quedaba ahí. Hoy muchos jujeños se dieron cuenta de que no fueron por Milagro. Vinieron por la educación, por la salud y por los trabajos. Hoy hay mucha indignación con lo que sucede y muchos perdieron el miedo”, expresó la militante social.