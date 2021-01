De la película de Messi al Amor de verano del Recoleta

#AduanaParalela Cruzaron fronteras digitales los nuevos discos del portorriqueño made in Kansas Eladio Carrión (Monarca), del cantante español Rels B (La isla LP), del alternativo ecuatoriano Mauro Samaniego (2020) y del cantautor chileno Chinoy (Saliendo del otro). Además, Belle and Sebastian sacó el álbum en vivo What to Look for in Summer, y The Kills compiló lados B y rarezas de su primera y garagera década en Little Bastards.

#CualquieraPuedeGooglear Clic cíclico: el CC Recoleta abrió su ciclo Amor de verano, con actividades gratuitas al aire libre como talleres, ferias, picnics nocturnos, teatro, lecturas, muestras, conversatorios para adolescentes y shows de Livia, Mermelada de Morcilla, No Salgas Con Robots, Tomás Berberian y Seba Coppola, entre otrxs. Clic en pantalla: salen especiales futboleros en DirecTV, con el documental Maradona x Asif Kapadia, el 17/1 a las 23; y con Messi: la película, el 21/1 a las 21. Clic con protector: abrió en Mar del Plata el parador Playa Movistar, con canchas, juegos, medidas de prevención y distanciamiento y aforos limitados.

#HacelaSimple Recambio de quincena, recambio de playlist. Skay Beilinson volvió con sus primeras canciones nuevas desde 2019: ¡Corre, corre, corre! y Un fugaz resplandor. Y también aparecieron simples de No Te Va Gustar (No te imaginás, anticipo de su próximo disco, Luz), de Rayos de la Niñez (Brodi), de Sol Medina (Fotito), de Pablo Dacal (El amigo invisible, con feat de Gonzalo Aloras) y del dueto entre Manu Hatton y Julieta Zylberberg (Ojos de planeta).

#AltaTemporada Si estás para agitar empoderamiento femenino, pero también manija con la escudería comiquera DC, sale la segunda de Batwoman, integrada en el universo de Arrow, The Flash y Supergirl (desde el 17/1 en CW y vía torrent, y a partir del 27/1 en HBO Latinoamérica). Y también llega la segunda de Nancy Drew, sobre la icónica detective-adolescente que fuera best-seller en los '80 (20/1, CW).

#CoverMe Los cumbieros platenses Agua Sucia y los Mareados metieron impactante versión áspera y tropical de Mareo, el clásico de Babasónicos, que será parte del álbum Romántico arrabalero. Además, los indispensables españoles Los Planetas soltaron cover de Navidad de reserva, de Él mató a un policía motorizado; y los mendocinos Pasado Verde regurgitaron versión 2020 de Para vos, su canción de 2011.