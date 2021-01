Citan a declarar como testigo a Carolina Píparo y su hermano 

La diputada bonaerense Carolina Píparo y su hermano Matías fueron citados a declarar como testigos en la causa en la que el marido de la legisladora, Juan Ignacio Buzali, permanece preso por la tentativa de homicidio de dos motociclistas a los que atropelló la madrugada de Año Nuevo al creerlos "motochorros", informaron este sábado fuentes judiciales.



El pedido fue formulado por la fiscal de La Plata María Eugenia di Lorenzo, quien citó a Píparo (44) y a su hermano Matías para declarar como testigos el martes a las 9.30 y a las 10, respectivamente.



Fuentes judiciales informaron que la representante del Ministerio Público había fijado el lunes para que ambos declararan, pero como la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal le pidió el expediente retrasó las audiencias para el martes.



Tanto la legisladora y funcionaria municipal como su hermano Matías habían sido mencionados por Buzali (47) en su declaración indagatoria en la que pidió que ambos sean convocados a testimoniar para que puedan ratificar sus dichos.



Según las fuentes, Matías Píparo estuvo en la casa cuando sucedió el robo y después se dirigió a la comisaría a acompañar a su hermana y a su cuñado tras el hecho.



Por el asalto a la diputada, a quien le robaron un teléfono celular y una suma de dinero, un adolescente de 15 años que había sido detenido como sospechoso fue el lunes restituido a sus padres por la justicia, mientras que otro de 16 pidió la eximición de prisión y seguirá libre hasta que se resuelva la cuestión.



En tanto, otro adolescente de 14 años apresado el viernes de la semana pasada también fue entregado a su familia dado que por su edad es inimputable.



Además, un joven de 22 años que es investigado por el hecho se puso a disposición ayer ante la justicia, pero no quedó detenido ya que hay un pedido de eximición de prisión pendiente de resolución.



A su vez, los pesquisas tienen identificados a otros dos sospechosos que también serían menores de edad.



Píparo denunció haber sido asaltada por "motochorros" la madrugada del 1º de enero último en la calle 47, entre 15 y 16, de la capital bonaerense, en momentos en que iba con su esposo a llevar a su suegro a su casa.



Según la legisladora, tras ello y cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia a bordo de su Fiat 500L negro con techo blanco, volvieron a ser interceptados por los que creyeron que eran los mismos "motochorros" que los habían asaltado, por lo cual embistieron a una de las motos en las calles 31 y 28 y luego escaparon del lugar.



La pareja se alejó en el auto sin asistir a los dos jóvenes, identificados como Luis Lavalle (23) y un adolescente de 17 años, quienes tripulaban la moto y que resultaron heridos.



El viernes 9 de enero y a pedido de la fiscal Di Lorenzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 de La Plata, Buzali fue detenido como acusado del "doble homicidio en grado de tentativa" de estos motociclistas.



En su declaración indagatoria afirmó que "lo que pasó fue un infortunio y un accidente", que "jamás" quiso "lastimar a nadie", y que al momento del hecho estaba "nervioso, abrumado y temeroso" pero "no enojado" ni alcoholizado.



Para la fiscal Di Lorenzo, Buzali conducía a "toda velocidad" y embistió "de lleno" a las víctimas, y que no se advirtió "ninguna maniobra de esquive".



Por su parte, la jueza de Garantías Marcela Garmendia rechazó el martes último dos pedidos de excarcelación interpuesto por los abogados de Buzali por considerar que existen riesgos procesales si el acusado recupera la libertad.



Ante esta situación, los abogados defensores Fernando Burlando y Fabián Améndola recurrieron el fallo de la magistrada ante la sala de feria de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata.