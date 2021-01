Nicolás Kreplak: "hay algún sector social muy privilegiado reticente a seguir las normativas sanitarias"  

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, sostuvo que existe "algún sector social muy privilegiado que es muy reticente a seguir las normativas" generales vinculadas a los cuidados sanitarios.

"No por ser uno más privilegiado económicamente tiene derecho a no cumplir las normativas generales vigentes", se quejó el funcionario.

En declaraciones radiales, opinó que "los sectores populares son mucho más cuidadosos" y destacó que "la enorme mayoría de los pibes y las pibas son muy cuidadosos".

"Quienes no cumplen las normativas son minoría", subrayó Kreplak, quien aseguró que con las últimas medidas restrictivas nocturnas la población en general recuperó la atención por los cuidados.

"Veníamos creciendo mucho y la última semana no hemos crecido, esperemos que este sea el inicio de un descenso", enfatizó el médico sanitarista.

La vacunación

Con respecto a la vacunación, aclaró que se encuentra en la etapa de vacunación del personal de salud. "Estamos preparando la estrategia para cuando tengamos cantidades masivas comenzar la vacunación en territorio", remarcó, y precisó que se dispondrán 350 puntos en la provincia. En este sentido, pidió a los bonaerenses que se anoten en un registro del portal www.vacunatepba.gba.gob.ar para recibir la vacuna.