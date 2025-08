Diputados de diversos bloques opositores convocaron a una sesión especial en la Cámara baja para la próxima semana, con una agenda que confronta con el gobierno de Javier Milei. El temario incluye la ley de financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica, junto con el rechazo de decretos firmados por Milei, la reactivación de la comisión $LIBRA y proyectos de reforma del impuesto a los combustibles y Aportes del Tesoro Nacional (ATN), entre otros. La sesión fue solicitada por los jefes de los bloques de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez; de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, y los diputados de Encuentro Federal Nicolas Massot y Emilio Monzó; de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro; y de Por Santa Cruz Sergio Acevedo, entre otros. Desde Casa Rosada aceleran las negociaciones con los gobernadores para intentar evitar una nueva derrota legislativa.

“Con diputados y diputadas de diversos bloques pedimos sesión especial para el miércoles 6/8 a las 12 hs. Garrahan. Universidades. Emplazamiento de temas de finanzas provinciales y de la emergencia en ciencia y tecnología. Rechazo de decretos delegados. ¡A trabajar el quórum!”, escribió Martínez en sus redes sociales. El objetivo de los diputados opositores será conseguir los 129 votos que habiliten la sesión especial, y luego mantener ese número para avanzar en la votación de las leyes del temario. No obstante, algunas de las iniciativas necesitan dos tercios para ser debatidas, como en el caso de los proyectos aprobados por el Senado sobre cambios en la coparticipación del impuesto a los combustibles y sobre la partida de ATN.

La declaración de emergencia en salud pediátrica busca atender la grave crisis salarial y presupuestaria que atraviesa el Hospital Garrahan, provocada como consecuencia del brutal ajuste implementado por el Gobierno, y busca garantizar el financiamiento hasta diciembre de 2026, además de recomponer el Sistema Nacional de Residencias Médicas, modificado en junio por el Ministerio de Salud. Por su parte, la ley de financiamiento para las casas de altos estudios fue presentada por los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y estipula el aumento de presupuesto para gastos de funcionamiento y becas y la reapertura de las negociaciones paritarias, en el marco de una dramática reducción de los salarios docentes universitarios de aproximadamente un 30 por ciento desde la asunción de Milei. La oposición tendría los votos para avanzar en estos proyectos.

Además, los legisladores de la oposición buscarán revertir el veto que el Presidente firmó en junio pasado a la declaración de emergencia en Bahía Blanca, y que fue posteriormente rechazado en la Cámara de Senadores con 51 votos afirmativos. Se trata de una ley que transfería 200 mil millones de pesos para reconstruir las zonas afectadas de la ciudad, que en marzo sufrió un temporal devastador --el segundo en menos de dos años-- que dejó un saldo de 16 personas fallecidas, unos mil evacuados y graves daños en su infraestructura.

Por otra parte, debido a la parálisis en que se encuentra la Comisión de Presupuesto y Hacienda --que preside el diputado libertario José Luis Espert--, en el recinto se tratarán cuatro emplazamientos, que establecen el día y la fecha del tratamiento de los temas. Hay dos proyectos impulsados por los gobernadores que ya tienen media sanción de la Cámara alta: el reparto de los ATN y una mayor distribución a las provincias de lo recaudado por el impuesto a los combustibles (iniciativa sujeta a la eliminación de fondos fiduciarios). Respecto a este último proyecto, si la oposición pierde la votación para el debate sobre tablas, buscará votar un emplazamiento para que las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Energía emitan dictamen en un plenario el martes 12. En caso de aprobarse los emplazamientos, la semana siguiente quedarían firmados los dictámenes en comisiones, tras lo cual los proyectos volverían a ser llevados al recinto en una sesión prevista para el 20 de agosto, con el objetivo de convertirlos en ley. Con otros plazos, el próximo 6 de agosto intentarán emplazar la declaración de emergencia al sistema nacional de ciencia y el régimen de Promoción de Salud Cerebral, con el objetivo de elaborar un plan nacional de tratamiento del Alzheimer.

Otro de los objetivos de los diputados al convocar a la sesión especial es rechazar una serie de decretos firmados por Milei en la última semana de vigencia de las facultades delegadas. Dos de ellos ya fueron frenados en la Justicia por la magistrada Martina Forns, del Juzgado Juzgado Federal N°2 de San Martín: el 462/2025, que intervenía el INTI y el INTA, y el 461/2025, que aplicaba la motosierra libertaria en Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Además, se incluyeron otros decretos impulsados por la bancada peronista: el 351/2025 (Banco Nacional de Datos Genéticos), 345/2025 (Instituto Nacional del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) y el 340/2025 (Marina Mercante).

Además, la oposición buscará incluir en la sesión la modificación de la resolución sobre la Comisión $Libra, que investiga la estafa cripto protagonizada por el presidente Milei. Los legisladores apuntan a cambiar el artículo 4 que la constituyó, y que las autoridades de la comisión investigadora de Diputados sean elegidas por mayoría en el recinto, para terminar con la parálisis del órgano que aún no logró designar presidente. La agenda de la sesión especial no incluye las mejoras para jubilados, que incrementa los haberes en un 7,2%, fija la cifra del bono excepcional a 110 mil pesos y recompone la moratoria previsional, ni la declaración de la emergencia nacional en discapacidad. Milei prometió que vetará ambas leyes, aprobadas en la última sesión del Senado en la cual el Gobierno sufrió una de sus peores derrotas legislativas. El Presidente tiene hasta el 4 de agosto para efectivizar los vetos. Aunque se confirmen en los próximos días, la oposición no tiene previsto incluir los temas en la próxima sesión.