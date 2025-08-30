Esta noche, a las 20, en Alberdi 515 de la ciudad de Salta, se realizará la apertura formal de la muestra "Casa Materna x María Laura Buccianti", una retrospectiva de la obra de la artista visual con la curaduría de Fernando Qüerio.

"Casa Materna es una casa con vivencias, con crianzas, con muchos temores, muchas llaves, muchas puertas, los rincones hablaron, acá nací, crecí y me fui", escribió Buccianti para explicar la idea que la impulsa a esta acción.

"Casa Materna se abre y da lugar a mis trayectos, a mis búsquedas que seguramente surgen de estos espacios, que modelaron ciertas ideas, ciertas imágenes, que generaron ciertos recuerdos y temores, que hoy la habitan, repensando el útero, ese lugar que da lugar a otro, ese hábitat ya no se habita más", añadió.

"Mientras tanto estas prácticas de simbolizar lo que somos, generar otras preguntas, ¿y si el arte es la posibilidad para sostener la realidad, de alguna manera? Me pregunto y te pregunto."

"El cuerpo como una casa, siempre lo pensé, al revés también, la casa como un cuerpo. Casa Materna".

De toda la etapa creativa de Buccianti, Fernando Qüerio seleccionó distintos objetos, distintas piezas para esta muestra, que se propuso copar la casa materna; con ese objetivo, en distintas habitaciones se desplegarán piezas de la obra de la artista, pinturas, dibujos, audiovisuales, cortometrajes.

Habrá además acciones performáticas de otras artistas que se emparentan con la propuesta de la expositora.

En una de las habitaciones Eulogia Estrada hará una ceremonia de peinarse, de peinar la trenza, una de las temáticas tratadas por Buccianti en su obra.

Laura Navallo hará otra acción performática sobre natación, los saltos, el agua, otro tema de la expositora.

En otra habitación habrá una performance de la artista María José Cecilia.

La muestra seguirá el domingo, también a partir de las 20, en este caso, con la puesta en escena de la obra la Sayo, a cargo de María Laura Buccianti.

Las dos jornadas concluirán con recitales. El sábado, de La Pilu, y el domingo de La Valen Taina.