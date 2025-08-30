Un joven de 26 años fue asesinado a tiros el jueves por la noche en la zona de Crespo y Presidente Quintana. Se trata de Matías Fernández, quien estuvo acusado de haber participado de la balacera contra el edificio judicial que quedaba en calle Montevideo al 1900 en 2018, poco antes de cumplir la mayoría de edad. Por el hecho, hay un detenido que será llevado a audiencia imputativa, según se indicó desde Fiscalía.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 del jueves. Llamados al 911 dieron cuenta que había una persona herida de arma de fuego en Crespo al 3900. Al llegar el personal policial encontró al joven tendido en la vía pública, quien llegó ya sin vida al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, debido a la gravedad de las múltiples heridas presentadas en tórax y espalda. Según trascendió, en la escena del hecho fueron levantadas nueve vainas servidas.

Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que los primeros testimonios en torno al caso dieron cuenta que personas, no identificadas hasta el momento, que "se desplazaban a bordo de una motocicleta, efectuaron disparos" de arma de fuego que impactaron en la víctima.

Como parte de la investigación, se ordenaron diferentes medidas y ayer por la mañana Fiscalía indicó que se detuvo a un joven de 24 años -identificado como A. D.- , quien será llevado a audiencia imputativa en los próximos días, con día y horario a confirmar en el Centro de Justicia Penal. Al tiempo que señalaron que aún hay medidas investigativas en curso. El caso está a cargo del fiscal Luis Schiappa Pietra.

El caso en el que estuvo involucrado el joven data de agosto de 2018, cuando fue baleado un edificio donde funcionaba entonces una sede del MPA. Aún tenía 17 años, por lo que lo juzgó la Justicia de Menores. También estuvo sindicado su hermano, mayor de edad. Matías recibió, al año siguiente, una condena de 6 años y medio de prisión.