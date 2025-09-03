Los viajes -por placer, por trabajo, por duelo - suelen ser oportunidades para la introspección. Es decir, cada viaje es también y principalmente un viaje al interior de sí mismo. No siempre se trata de instancias dichosas y satisfactorias -tal como se planifican o se imaginan las vacaciones, por ejemplo-, sino que, frecuentemente se convierten en espacios-tiempos privilegiados para las crisis, para la toma de decisiones, para la exteriorización de sentimientos largamente solapados o escondidos bajo la alfombra. Aquello que se supone un encuentro con paisajes o personas exóticas, un reencuentro con el ser amado, una aventura, un plus que deriva de la aparición de lo extraordinario en la rutina cotidiana, puede devenir pesadilla, evocaciones de recuerdos, fotos pasadas de un tiempo mejor, añoranza y extrañezas del ser frente a las ausencias, angustia frente al sinsentido de la vida.





Tal como lo han recitado cantantes, poetas y escritores o lo han dibujado pintores, la vida puede ser pensada como un viaje, a través de la metáfora del viaje. Así, para el pintor Francis Bacon, entre el nacimiento y la muerte, está la violencia de la vida. Por eso, el viaje de su vida está plasmado en imágenes de horror, pinturas de seres deformes, de luchadores, de rostros que se van desintegrando con el pasado del tiempo, con el fin de las ilusiones, del suicidio de su amante Georg Dyer… Para J. P. Hartley, el viaje de la vida suele ser el pasaje a un país extraño: el del pasado. En todo caso, la vida es un viaje que, en el origen, no elegimos, sino que es el fruto del viaje imaginado y soñado -o no- de otro par de personas.

En definitiva, la vida es un viaje en el que el ser humano se ve “Forzado a viajar”. En ese sentido, es particularmente lúcido y poético, el título del poemario del poeta y dramaturgo argentino Pablo Andrés Rial. Las frases que abren el libro de Rial marcan el tono contundente y la filosa tristeza y melancolía que impregnan toda su obra: “Mi madre murió / un día como hoy / un día como cualquier otro/ podría haber sido / un lunes/ un miércoles o un domingo / en verano / invierno o primavera/ en una hora como cualquier otra / podría haber sido / las cuatro de la tarde / las doce del mediodía / o las tres de la madrugada,,, ”.

Si para Proust, el viaje a la infancia y a la juventud comienza con las reminiscencias que le provoca el sabor de la magdalena mojada en el té, para Rial, ese necesario y doloroso tránsito que implica la muerte de su madre desata toda una serie de imágenes del pasado, una revisión de su vida cotidiana y de la de sus ex -sus ex parejas, sus ex amantes, sus ex perros, sus ex seres u objetos perdidos-, una radiografía a su intimidad y a sus sentimientos que frecuentemente quedan en carne vida.

Así, después de la muerte de su madre y de que, el narrador señale que “arranqué las flores que tanto cuidaba/ quemé el mantel donde cenábamos / y rompí las puertas / me llevé a sus perros / y les di de comer…”, Rial vuelve a una escena sacada de su infancia que ahora se le antoja sana y clarividente: la del pibe que le sacaba las cáscaras a las heridas. Si frecuentemente a medida que pasa el tiempo y los años, los seres humanos suelen negar o esconder el dolor, a tal punto que la idea de “mundo feliz” o “revolución de la alegría” devino sino de época, Rial persiste en cargar el pesado equipaje de las tristezas y echar sal sobre las metáforas de aquello que más duele y en denunciar este mal del siglo XXI.

“Llevo en el auto / a cinco muertos / a mis ex / a un perro que pisé / a algunos amigos / y a un par de desconocidos / Los llevo /romantizando la vida / haciendo de cuenta que / nada duele”. Por ello, en sus poemas, Rial iniste con las ideas de que “Un mal diagnóstico / te salva la vida/ por un ratito al menos.” O, que, “La única manera / de sanar / las heridas / es estando vivo”.

Hay, en “Forzado a viajar”, -y eso constituye un valor que habla de la sensibilidad de su autor- toda una serie de imágenes-poesías que se nos vuelven cotidianas o que nos remontan a tantas otras escenas de la propia existencia o de la literatura. En esos juegos que plantea Rial, entre los recuerdos y los olvidos (como formas ineludibles de la memoria), en esas resurrecciones de sentimientos que se creían muertos, el poeta busca verdades existenciales que, a plantea a veces, en forma de líricos aforismos, afirmaciones poéticas.

Si el actor Alfredo Alcón solía decir que la vida se trata solo de momentos y el resto es esperar el colectivo, Rial señala que “La vida consiste / en esperar un colectivo / con la esperanza / de que antes de que llegue / alguien te pase a buscar”.

El bello escritor Hervé Guibert, muerto por complicaciones con el sida a los treinta y seis años, solía decir que el diagnóstico de HIV le había salvado la vida y que la escritura era su forma de supervivencia. De manera análoga, a cada línea, Rial da cuenta de que lo que nos hace verdaderamente humanos es hacernos cargo del sufrimiento a través de la palabra. Por eso quizás afirma que “amé a la poesía / desde antes / que me dijeran su nombre”. Porque, su poemario rezuma la ancestral idea de que las palabras suelen salvarnos del miedo a la muerte.

Filosófico y dueño de un estilo despiadado y punzante, Rial adscribe a la filosofía de Guibert. Y, de a la Alfonsina anarquista que tenía siempre presto un puñal, cuando de manera análoga a la poetisa declara: “Tengo miedo / por eso siempre / llevo una lapicera/ en el bolsillo”. Una poesía, una escritura que se tornar imprescindibles en estos tiempos frivolidad que, escondidos tras las pantallas del celular, raramente se prestan a indagar sobre lo humano.

“Forzado a viajar” de Pablo Andrés Rial Paseorio Ediciones.