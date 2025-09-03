FESTIVAL PARATEXTUAL: 10 AÑOS DE PUNTOS SUSPENSIVOS EDICIONES

Este sábado se viene el Festival Paratextual de Puntos Suspensivos Ediciones para festejar 10 años de edición y publicación de libros que rompen y expanden los sentidos hegemónicos sobre el arte, la literatura y el género, ámbito en el cual también se realizaron eventos culturales, talleres, conversatorios y espacios de encuentro en diversos territorios. Desde las 16 se podrá participar de "Tomar la lapicera por asalto", un conversatorio literario con Susy Shock, Ese Montenegro y Caro con Insomnio, la presentación de “Pequeña antología de poesía trans brasileira” con micrófono abierto, demo Bakeneko, Fiordi Bakeneko LaBeija y Azula Bakeneko LaBeija junto con la música en vivo de Pamelo. Hostea Radiotraba. Feria de publicaciones, sorteos y muchas sorpresas. Sábado 6 de septiembre a las 16 en Deseo Zapatos, Virrey Cevallos 172.

MI VERDADERO NOMBRE ES EL QUE SIENTO: HOMENAJE A CRIS MIRO

Con la organización de Mercuria Cultural llega el homenaje a la estrella trans que abrió muchos caminos. Un evento para celebrar a una de las vedettes trans pioneras en alcanzar notoriedad en la escena teatral y mediática argentina en los años 90. Habrá proyección de la serie, lecturas y testimonios que recuperan la potencia de Cris Miró como ícono de belleza, arte y resistencia. Participan Marcela Navarro, Martín Vatenberg, Paulinda Terciopelo, Vir del Mar, Manu Fanego, Daniela Ruiz y La Tomi. Sábado 6 de septiembre a las 20:30 en la Tribu Mostra, Lambaré 873.

FIESTAS

Coopebrandon Fest. Se viene una súper fiesta por el cumpleaños de Lisu Kerner, con metegol y jenga para todes. En las pistas DJ Rumanians, para bailar toda la noche. Entrada libre. Sábado 6 de septiembre desde las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

TERTULIAS

Cápsulas Travestis. Nueva edición del ciclo de poesía TTNB con lecturas de Le Cissa, TangoDis y La Nocte, las canciones de Maikel René y presentándose por primera vez “Laura”, otra de las seres que habitan a Ivo Colonna para cantar unas cumbias. Entrada libre. Domingo 7 de septiembre a las 20 en El Batacazo, Av. Medrano 627.

Milonga Brandon. Se viene una nueva noche de Tango Queer en la casita. A las 20, clase de Tango con Sole Nani y Nati Teran. A las 21:30 explota la pista con Tdj La Chechan y a las 22:30, en vivo Ullmann Cuarteto. A la medianoche bailan Ángela Meléndez D'Lima y Guille Cerneaz con un show imperdible. Viernes 5 de septiembre desde las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Artlab. El primer Centro Cultural Hi Fi de Buenos Aires continúa sumando contenidos, este viernes a las 23 con el ciclo "Círculo de Sonido" y la presentación de Dj Karen + Charec + Solimano. La galería continúa abierta y se integra el Listening Bar, en donde los cócteles de autor se combinan con la cocina asiática de Synthesis Modular y la escucha de discos, en esta oportunidad, el jueves a las 19 con Mac Miller y "Circles" y el viernes a las 19 con Freddie For a Day y "A total Beneficio de Fundación Huésped". Jueves 4 a las 19 y viernes 5 de septiembre a las 19 y a las 23 en Artlab, Roseti 91.

RECITALES

Paula Maffía & Las malas lenguas. Vuelve a los escenarios el rabioso power trío junto a Maffía, Juan Serrano y Martín Benito acompañando "Whisky", el primer adelanto del próximo disco pronto a ver la luz. Abre la noche: Carmen Sánchez Viamonte. Viernes 5 de septiembre a las 20:30 en Liverpool Club, José Cabrera 4255.

STAND UP

Arco. Show de stand up con el ciclo de humor arcoíris, la previa perfecta con reírse todo antes de la party. Hostea Yis Giménez. Entrada a la gorra. Viernes 5 de septiembre a las 22:15 en la sala Rohayhu de Feliza, Av. Córdoba 3271.

CINE

La Raulito. El ciclo de cine LGBTIQ+ de Soy y Cacodelphia presenta la proyección homenaje por los 50 años del estreno de “La Raulito”, la biopic queer totalmente adelantada a su época que recoge los hechos verídicos de la vida personal y el entorno social de la fanática de Boca, dirigida por Lautaro Murúa y protagonizada por Marilina Ross. Jueves 4 de septiembre a las 19 en el Cine Arte Cacodelphia, Av. Pres. Roque Sáenz Peña 1150.

Hot Milk. Gitana Cine presenta y contextualiza este film recientemente estrenado dirigido por Rebecca Lenkiewicz y protagonizada por Emma Mckay, Fiona Shaw y Vicky Krieps: durante el verano español, Rose y su hija Sofía viajan a Almería para consultar a un curandero sobre la misteriosa enfermedad de Rose, pero Sofía es demasiado libre para su controladora madre y el vínculo se vuelve cada vez más frágil. Viernes 5 de septiembre a las 20:30 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Rumbo al camión Afros LGBT 2025. Se viene una jornada de cine a beneficio para armar el camión Afros LGBTIQ+ 2025 para la marcha del orgullo. Se proyectará "Quilombo", el tráiler de "Afroargentina" y la película "Studlife". Después, debate colectivo sobre la representación de las lesbianas negras en el cine. Jueves 4 de septiembre desde las 20 en La Tribu Mostra, Lambaré 873.

Cine en Osos. El ciclo de cine abierto a la comunidad presenta "Samputa”, dirigida por Samuel Esteban: una exploración del sexo químico, conocido como "chemsex", que permite liberar el cuerpo a través de las drogas como disparador del protagonista para superar la muerte de su pareja. Estará presente el realizador para conversar con el público. Entrada solidaria (se acepta donación de alimento no perecedero). Viernes 5 de septiembre a las 20 en el Club de Osos de Buenos Aires, Humberto Primo 1664.

Museo de la noche. Nueva función de la película realizada por Fermín Eloy Acosta: a fines de la década del sesenta el artista argentino Leandro Katz participó de la compañía Teatro del Ridículo, un grupo excéntrico vinculado al underground queer neoyorquino, explorado aquí mediante archivos, testimonios y espectros del pasado que interrogan el presente. Viernes 5 de septiembre a las 20 en Arthaus, Bartolomé Mitre 434.

TEATRO

Cae una catedral. Los Pipis estrena su nueva creación teatral: Tras años de haberse visto por última vez, dos hombres que compartieron su juventud y se amaron se reencuentran para pasar una semana juntos. Uno de ellos está atravesando una extraña situación: desaparecerá a lo largo de siete días y, con cada jornada, irá perdiendo una capacidad. El otro regresa a la ciudad porque está esperando un hijo mediante un proceso de subrogación de vientre. Domingo 7 de septiembre a las 17 en Fundación Proa, Av. Don Pedro de Mendoza 1929.

DANZA

Por suerte me tengo a mí. Dirigida por Mercedes Speroni e interpretada por Mercedes Speroni y Silvina Tenenbaum, estrena la obra con dos bailarinas en escena: un encuentro entre la danza contemporánea y la danza Butoh en un continuo intento, no de superar el dolor sino de mirar el miedo, el rechazo a estar sola con el propio monstruo. La obra trata de esos abusos que quedan en el cuerpo, de un cuerpo tratando de callar sus voces, su sexualidad, que en realidad no están para debilitarla sino para abrazar sus contradicciones. Cuatro únicas funciones. Estreno: domingo 7 de septiembre a las 20 en El excéntrico de la 18º, Lerma 420.

FERIAS

Feria de libros usados en la calle. Quinta edición de la feria organizada por La Libre con libros usados, joyitas, primeras ediciones y tesoros junto a actividades para todas las edades. A las 16, "Te cuento que...", taller para infancias para crear sus personajes, objetos e historias para luego darles vida mediante el cuerpo, la voz y la creatividad con Emilia Benítez y Mariela Lacuesta. A las 17:30, charla Futurock en diálogo entre "El arca de Milei", de Valeria di Croce y "Las caras del monstruo", de Julia Mengolini y a las 19, Naty Menstrual cuenta cuentos con un cierre a puro show, risas y lecturas. Sábado 6 de septiembre de 15:30 a 21 en la vereda de La Libre, Chacabuco 917.

Migra. Se viene una nueva edición del espacio que desde 2018 celebra el arte impreso, las publicaciones independientes y la autogestión editorial, en esta oportunidad, con una programación que incluye exposiciones, presentaciones, talleres y la participación de más de 100 proyectos editoriales de toda la región. Una invitación a celebrar la autogestión y reivindicar las voces que trabajan en creatividad y sincronía para hacer posible una publicación. Sábado 6 y domingo 7 de septiembre de 14 a 21 en el Parque de la Estación, Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3326.

TALLERES

Ciberfeminismo. Historias y aperturas futurales. Abiertas las inscripciones para el taller del CCEBA dictado por Nadia Martín a realizarse los días 10, 12, 17 y 19 de septiembre de 18 a 21 en modalidad online. Dirigido a artistas, curadorxs, investigadorxs, gestorx y todas aquellas personas que se encuentren interesadas en las relaciones entre arte, ciencia, tecnología y feminismo. No se requieren conocimientos previos. Inscripciones y más información en cceba.org.ar

Taller de poesía. Se abrieron lugares para el taller coordinado por la poeta y profesora Verónica Pérez Arango mediante lecturas, escritura, conversación, imaginación, juegos con palabras, universos, ruptura de reglas y mucho más, en modalidad presencial los lunes de 18:30 a 20:30 en Florida y los miércoles online de 10 a 12. Toda la información escribiendo a [email protected]

CONVOCATORIAS

Convocatoria para artistas y proyectos curatoriales 2026. El Centro Cultural Recoleta abrió su convocatoria para la programación de artes visuales del 2026, destinada a artistas que deberán presentar un dossier con sus obras. También se convoca a la presentación de proyectos curatoriales diseñados especialmente para alguna de las salas del CCR. Bases y condiciones en centroculturalrecoleta.org