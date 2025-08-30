Newell’s acumula seis partidos sin ganar, nunca lo hizo de local en el torneo Clausura y con solo seis puntos en siete partidos se acerca a la pelea por la permanencia. Es que en la tabla anual la lepra le saca, con un partido más, apenas ocho puntos a San Martín de San Juan, el último (descenso directo) de las ubicaciones. El equipo lleva su crisis a una situación riesgo y con un presidente, Ignacio Astore, que recibe el rechazo unánime de los hinchas. Anoche en el Coloso una vez más hubo reclamos para que renuncie la dirigencia y también para los jugadores. “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, gritaron los socios leprosos. Gonzalo Maroni fue uno de los más reprobado, con una fuerte silbatina, cuando fue reemplazado. El equipo juega su próximo partido el viernes 12 de septiembre de local con Atlético Tucumán.