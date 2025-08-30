El mandatario salteño se refirió así al reclamo permanente de la provincia por esta ruta, obra que la Nación reanudó recientemente por el compromiso adquirido. “Avanza a paso lento, pero me prometieron que se lo harán con mayor fuerza y como corresponde", dijo.

“Si no continúan las obras sobre la ruta nacional 9/34, este gobernador va a instalar una carpa en la Casa Rosada y se va a quedar ahí hasta que se sigan haciendo”, aseguró Sáenz en una rueda de medios en la ciudad de Metán, en el sur de la provincia, donde el gobernador lanzó el plan provincial para fomentar el deporte, Meta.

Consultado sobre la situación actual de esta ruta donde trabaja Vialidad Nacional en el tramo Rosario de la Frontera – Metán y la posible nueva paralización de la obra, el mandatario informó que “por ahora se siguen haciendo los trabajos a paso lento, pero desde Nación me prometieron que en los próximos días se van a reanudar con mayor fuerza y como corresponde, porque es un compromiso que tiene Nación con Salta”.

En este sentido recordó el compromiso asumido por el Gobierno nacional en junio del año pasado, cuando empezó la obra, aunque “después la fueron parando, pero yo me comprometí con los salteños para que siga; así que si me tengo que instalar en una carpa en la Casa Rosada hasta que salga el acuerdo presupuestario necesario para que se haga la obra, lo voy a hacer. No vamos a dejar nuevamente esta ruta que en algún momento la perdieron gobiernos anteriores por no hacer lo que tenían que hacer”, aseguró.

Milei y la campaña

Por otro lado, y con respecto a su vínculo con el presidente Javier Milei, Sáenz reiteró que tiene “una buena relación con todos los presidentes”.

Sin embargo, aclaró: “mi relación y mi prioridad son los salteños, si a los salteños los perjudican las decisiones que se dan a nivel central, que muchas veces ha sido así porque lamentablemente las políticas siempre han sido centralistas pensando en el obelisco y en el Gran Buenos Aires, no voy a estar al lado de ellos, voy a estar defendiendo a los salteños”.

“Esa es mi responsabilidad, a ellos me debo, todos los días los miro a los ojos, todos los días me ven, me encuentran y me van a seguir encontrando porque es lo que me gusta, estar al lado de la gente”, ratificó.

También opinó sobre la campaña electoral y las recientes agresiones al Presidente: “El que habla de odio todo el día genera odio. Si sembrás odio vas a cosechar odio. Creo que hay que terminar de una vez por todas con las campañas del odio de un lado y del otro”.

En este sentido, abogó nuevamente “por una Argentina de un gran encuentro nacional, donde todos pensemos en la gente y no en las elecciones”.

Para Sáenz, “el grave problema” es que mientras “la gente la está pasando mal”, a muchos dirigentes políticos “lo único que importa son las elecciones”.