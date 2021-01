La final entre River y Boca: la uruguaya que rompe las redes argentinas

Carolina Birizamberri es una de las estrellas de la Superfinal del Torneo Transición que este martes, desde las 19.10 y con transmisión de TNT Sports, definirá al primer campeón femenino de una era ya semiprofesional del fútbol. La uruguaya de River es uno de los rostros del gol, y lo ha sido desde su llegada al fútbol argentino hace ya cinco años. Los stickers, que explotaron durante la pandemia y alegran las conversaciones de Whatsapp en tiempos de lejanías, también le abrieron paso a su universo popular reservado a los ídolos: la que lleva la 11 de La Banda fue replicada en las figuritas virtuales gritando y celebrando sus goles de mil y una formas, armando con su manos un corazón, o en plena mirada cómplice con su hinchada. "Es el partido que más me gusta jugar”, le dice a Página/12 la nacida en Montevideo hace 25 años, dueña de unos números que hablan por sí solos: en los cinco partidos de River en el certamen que reanudó el fútbol tras la pausa forzada por la pandemia, la charrúa marcó nueve goles que la tienen como máxima goleadora del torneo.

- ¿Tienen la misma presión encima o creés que alguno de los dos equipos llega como más favorito por lo hecho en este Torneo Transición?

- La presión siempre va a estar. Los clásicos son partidos aparte, más una final. Los dos equipos vamos a ir con todo para lograr el máximo objetivo: el título. Creo que River hizo un gran torneo y tenemos que seguir por ese camino. También tenemos la Libertadores, pero más adelante pensaremos en eso. Hay que rendir de la mejor manera y ojalá se nos dé el objetivo de salir campeonas, por todo lo que hicimos en este torneo.

- ¿Cuál fue el gol que más te gustó de los nueve que hiciste este torneo?

- El que más me gustó fue el último, contra la UAI, por semifinales. Me llegó un pase de Martelli hacia el medio, tuve que controlarla en un espacio chiquitito porque tenía la marca atrás, pero pude sacar el zapatazo. Más allá del gol, fue el empate del partido en el primer tiempo; lo disfrutamos y lo festejamos mucho. Cada uno de los goles que he marcado son muy importantes para la carrera que estoy haciendo y siempre van a quedar en mí. Ojalá vengan muchos más.

- ¿Cómo te convertiste en una atacante tan peligrosa y efectiva en el área rival?

- Ya voy por los cinco años en River, pero toda mi vida fui delantera y siempre tuve esa noción del arco. Acá en River me ponen de extremo, pero tengo la libertad de llegar al fondo. Si sirve aportar goles, está bueno y se siente una alegría muy grande. Disfruto mucho convertir y más con la camiseta que amo. Son momentos únicos. Me encantaría que cada jugadora lo pudiera vivir de la misma manera que yo. No hay nada más lindo que hacer un gol con la camiseta de River.

- ¿Notás que la semiprofesionalización se empieza a sentir también en las áreas, con equipos con más rodaje y defensas que ya van siendo más difíciles de penetrar?

- Sí. Antes hacíamos muchos goles, goleábamos mucho más. Ahora todos los equipos te hacen fuerza y hay muy buenas jugadoras en todos los planteles. Además, se estudian mucho: con la tele te ven, analizan tu forma de jugar, miran cómo definís… Ya no es tan fácil convertir.

- Laurina Oliveros llega al Superclásico con el único arco invicto del torneo. ¿Qué análisis haces de la arquera rival?

- Sabemos que es una jugadora de Selección y que va a cubrir el arco como sea, pero yo trataré de convertir para ayudar a mi equipo. Creo que va a a ser un lindo partido. Ella es una gran arquera y no cabe duda de eso.

- ¿Soñás con hacer un gol en la Súperfinal?

- Siempre. Los clásicos se disfrutan mucho y sería un lindo momento convertir. Me ha pasado, pero en una final no. Así que voy en busca de eso.

- ¿Qué significa ser parte de la definición de un torneo que por primera vez le abrió las puertas a una futbolista trans?

- Ver a Mara (Gómez, delantera de Villa San Carlos) jugar contra nosotras fue un cambio rotundo. Estoy muy feliz por ella, por haber logrado esto después de tanta lucha contra los prejuicios. Ella pudo lograr su objetivo, que era jugar un torneo profesional de fútbol femenino, y nosotras la apoyamos.



- ¿Te moviliza saber que estás peleando por entrar en la historia de nuestro fútbol como parte del que será el primer campeón femenino de un torneo ya semiprofesional?

- Ser parte de la definición ya es una gran alegría. Se trabajó muy duro todo el año y creo que haber llegado hasta acá es un premio a las ganas y al esfuerzo que hicimos en toda la pandemia, entrenándonos vía Zoom y recién después reencontrándonos en una cancha. Fue muy difícil, pero supimos salir adelante como equipo. Hoy estamos en una final que nos merecemos. Quedar en la historia en este torneo, cuando el fútbol recién ahora es semiprofesional, sería un gran paso y un lindo reconocimiento, para el equipo, el club y los hinchas. No esperamos menos que eso y vamos a dejar todo para lograrlo.