Zielinski ya comenzó a dirigir en Estudiantes de La Plata

Ricardo Zielinski dirigió este lunes su primera práctica como entrenador de Estudiantes de La Plata, donde fue presentado en forma oficial, y aseguró que está frente a un gran desafío de su carrera.



“Estamos convencidos de que hay un buen plantel, pero hay que edificar a partir de la base que tenemos y creemos que tiene todo para mejorar individual y colectivamente. Con los dirigentes trabajamos para que lleguen algunos nombres que jerarquicen lo que hay. Por eso estoy contento y tenía ganas de estar acá”, explicó el flamante técnico.



Al referirse a la continuidad de Mariano Andújar afirmó: “Es un gusto que esté aquí; hicimos fuerza para que se quede, porque es un arquero de Selección que jerarquiza al plantel”.



Al ser interrogado sobre el alto nivel de aceptación que generó su llegada, dijo: “El recibimiento fue muy bueno. Siempre me llegaron buenos comentarios de la gente. Debe ser por los trabajos que hemos realizado, donde nos fue bien a fuerza de hablar poco y trabajar mucho”, sostuvo el ex DT de Atlético Tucumán.



Zielinski opinó sobre las etiquetas que se les ponen a los entrenadores y remarcó: “Desgraciadamente se descalifica mucho y por eso no aprovechamos todo lo bueno que tenemos. Se polemiza demasiado y se analiza poco”.



El nuevo entrenador pincha habló de los sistemas de juego y aseguró: "No tengo uno que sea el favorito, porque detrás de esto hay mucha mentira. El fútbol se descompone todo el tiempo y para un estilo dependo de los jugadores, más que de los sistemas. Buscamos equipos organizados, aguerridos, protagonistas y con convicción. Sí exijo un compromiso total: jugar para el equipo y que se dignifique el lugar donde trabajamos".



Por último, el DT remarcó: "Si es por gusto, prefiero el fútbol inglés, dinámico, directo. Si la posesión es que la tengan el arquero y los centrales, no sirve para nada. Aspiro a tener un equipo ganador y en mejorar al jugador todos los días con el trabajo”.



Zielinski estará acompañado por el profesor Alfonso Meoni, los ayudantes Emmanuel Depaoli, Guillermo Farré y Adrián Czornomaz, más Jemio Portugal como entrenador de arqueros.



En la primera práctica de más de dos horas estuvieron 28 futbolistas: Andújar, Jerónimo Pourtau, Emiliano González, Juan Pablo Zozaya, Leonardo Godoy, Facundo Mura, Fernando Tobio, Mauricio Guzmán, Nazareno Colombo, Nicolás Bazzana, Nicolás Pasquini, Iván Erquiaga, Iván Gómez, Enzo Kalinski, David Ayala y Andrés Ayala.



También Angel González, Manuel Castro, Mauro Díaz, Lucas Rodríguez, Diego García, Carlo Lattanzio, Leandro Díaz, Martín Cauteruccio, Federico González, Francisco Apaolaza, Gaspar Di Pizio y Darío Sarmiento.