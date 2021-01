Coronavirus: Las restricciones y la reducción de casos en provincia de Buenos Aires

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que tras cuatro semanas de aumento, cayó el número de casos y observó que ello tuvo que ver con las restricciones a la circulación activadas en casi todos los distritos provinciales. En ese sentido, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, coincidió al señalar "la última semana no hemos crecido, esperemos que este sea el inicio de un descenso" y destacó que "la enorme mayoría de los pibes y las pibas son muy cuidadosos".

El gobierno bonaerense confirmó que en los últimos días hubo un descenso de los casos de coronavirus respecto del incremento que se registró semanas atrás, pero advirtió que los números que se registraron desde principios de año deben generar un “alerta” en la sociedad.

En ese sentido, Bianco aseguró que tras cuatro semanas de aumento, cayó el número de casos y observó que ello tuvo que ver con las restricciones a la circulación activadas en casi todos los distritos provinciales. "El cierre de la semana muestra que, luego de cuatro semanas de aumento, volvieron a caer los casos en nuestra provincia", destacó en Twitter, y acompañó con un gráfico que muestra la tendencia.

Esta baja se dio porque "las medidas implementadas comenzaron a mostrar buenos resultados", añadió el funcionario, que depositó sus expectativas en los resultados de la campaña de vacunación contra el covid-19 a trabajadores y trabajadoras de la salud.

No obstante, la situación sigue siendo “igualmente preocupante”. Así lo subrayó la ministra de Gobierno, Teresa García, al tiempo que sostuvo que el aumento que hubo desde principios de enero debe generar una "alerta" en la sociedad. "Estos últimos cuatro o cinco días ha frenado el crecimiento de esta alzada de casos pero tenemos un gran número no solo en la provincia sino en el país y un gran número de fallecidos", indicó en declaraciones radiales.

La situación mejoró y la cantidad de contagios se ha “frenado” porque “hay una toma de conciencia; es una situación que nos tiene que tener en alerta", subrayó y destacó que "estamos esperando para finales de enero la otra tanda de vacunas" Sputnik V.

A su turno, Kreplak se quejó de que existe "algún sector social muy privilegiado que es muy reticente a seguir las normativas" generales vinculadas a los cuidados sanitarios. Por el contrario, señaló que "los sectores populares son mucho más cuidadosos" .

"No por ser uno más privilegiado económicamente tiene derecho a no cumplir las normativas generales vigentes", se quejó Kreplak y señaló que "quienes no cumplen las normativas son minoría".

Sin embargo, para la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, todavía hay datos preocupantes. La funcionaria destacó que la curva de nuevos casos reportados de coronavirus que corresponde a la franja etaria de 15 a 19 años presenta desde las últimas semanas de 2020 un crecimiento "acelerado" y enfatizó la necesidad de que se intensifiquen los cuidados en todos los menores de 20 años ya que se trata de una población "que estuvo mucho en su casa y la mayoría es susceptible" al virus.