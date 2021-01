Coronavirus: Ginés González García recibe a diputados para dar detalles de la campaña de vacunación

Integrantes de la comisión de Acción Social y Salud de la Cámara de Diputados se reunirán esta tarde con el ministro de Salud, Ginés González García, para analizar la campaña de vacunación contra el coronavirus que el Ejecutivo inició en todo el país. Fuentes parlamentarias informaron que la audiencia entre los diputados y el funcionario se llevará a cabo desde las 15 en el despacho del titular de la cartera sanitaria nacional. Los diputados de Juntos por el Cambio, que fueron los que pidieron el encuentro, rechazaron el convite con el pueril argumento de que es el ministro quien debe ir al Congreso.

Legisladores de diferentes bloques parlamentarios que integran la comisión enfocada en salud confirmaron su presencia en la reunión de esta tarde que González García concedió para compartir información sobre los detalles de la campaña de vacunación contra la covid-19 y ampliar datos sobre las conversaciones que el país está llevando a cabo con diferentes laboratorios que producen el antídoto.

Les integrantes del bloque oficialista, encabezados por el presidente de la comisión de Acción Social y Salud de la Cámara, Pablo Yedlin, así como miembros de los interbloques Unidad para el Desarrollo y Federal confirmaron asistencia. En tanto, el bloque de Juntos por el Cambio rechazó la convocatoria pese a que el pedido de una audiencia para que el ministro ampliara los datos sobre las vacunas contra el coronavirus había surgido de ese espacio.

La semana pasada, los diputados opositores declinaron su participación en una reunión que habían solicitado y Yedlin había acordado con el ministro. Lo que buscaban y aún buscan es que González García acuda al Parlamento, según explicó Yedlin en una entrevista con Télam, en el marco de una reunión formal con la comisión.

El presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, lo ratificó anoche al recordar que "en abril fue la única vez" que el ministro concurrió a la Cámara baja a informar sobre la pandemia y que Juntos por el Cambio presentó "más de 40 pedidos de informes, citaciones al Congreso, pedidos de interpelación y juicio político".

"No hay más excusas. Luego de la confusión y la incertidumbre que crearon todo este tiempo con las vacunas, lo que corresponde es que el ministro concurra al Parlamento y no que el Parlamento vaya a su oficina. ¿Por qué se esconde si no tiene nada que ocultar?", planteó el legislador cordobés en declaraciones a la prensa que luego reprodujo en su cuenta de Twitter.