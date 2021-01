Gines González García recibió a diputados: "hay contratos por más de 51 millones de dosis" 

El encuentro duró dos horas. El ministro de Salud, Ginés González García, que auspiciaba de anfitrión en su despacho, recibió a los diputados de la comisión de Salud para dar detalles sobre el programa de vacunación por la pandemia de covid-19. El encuentro había sido pedido de forma insistente y reiterada por los dirigentes de Juntos por el Cambio. No obstante, los opositores de ese espacio fueron los únicos en no asistir. ¿El motivo? "Exigimos que brinde informaciones en el Congreso y no en su despacho", fue la excusa que, sin sonrojarse, pusieron negro sobre blanco en un comunicado.



Ajeno a las chicanas, González García recibió a los diputados que sí decidieron asistir, acompañado por integrantes de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) y de la Anmat. En el encuentro, el ministro mencionó que buscan llegar a comprar más de 51 millones de dosis y despeglar unos diez mil voluntarios. El calendario de vacunación para el personal de salud y para los trabajadores de la educación, en vistas al comienzo de las clases presenciales, fueron temas consultados por los legisladores y analizados alrededor de estos datos. También manifestaron preocupación por los posibles efectos adversos, y se expusieron informes que dan cuenta de que no se han registrado efectos adversos severos tras la aplicación de las primeras dosis de vacunas.

Asistieron, por el Frente de Todos, los diputados Pablo Yedlin (que se encargó de gestionar el encuentro, como presidente de la comisión de Acción Social y Salud), María Luisa Montoto, de Santiago del Estero, María Jimena López, de Buenos Aires, Paola Vessvessian, de Santa Cruz, Carolina Moisés, de Jujuy, y, por Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo.



Tras el encuentro, el ministro de Salud afirmó que “siempre es bueno compartir con los representantes del Poder Legislativo toda la información y la gestión que venimos realizando desde el ministerio. Tenemos un plan de vacunación en marcha, contratos firmados por más de 51 millones de dosis y negociaciones abiertas con proveedores para inmunizar a nuestra población”. “Ha sido una reunión exitosa. Es un gusto para mí dialogar con todos los sectores políticos y así lo haré las veces que haga falta. Desde un principio venimos trabajando con todas las provincias en unidad, sin distinción partidaria, porque nuestro objetivo es llevar confianza a la población y cuidar la salud de todos y todas”, indicó.

Yedlin, por su parte, evaluó que “ha sido una reunión muy fructífera en donde pudimos interiorizarnos acerca de lo que el Ministerio de Salud viene haciendo en todo lo que es el manejo de la pandemia y el plan de vacunación. Tuvimos la oportunidad de despejar todas las dudas e invitamos al ministro a continuar con el diálogo que desde el inicio de su gestión venimos teniendo”.

En tanto, la diputada Jimena López planteó: “Consideramos muy pertinente la reunión con el ministro de Salud para poner en conocimiento todo el plan de vacunación y las estrategias para su aplicación. La vacuna ha dado resultados y ponerse en una posición antivacunas no nos sirve como sociedad". ”En este país las campañas de vacunación siempre han sido masivas y siempre fuimos un país con mayor cantidad de vacunados en relación con América latina”, dijo.



Mientras tanto, los integrantes de Juntos por el Cambio se mantuvieron al margen del encuentro donde González García ofreció responder todas sus preguntas y, mientras ocurría, se dedicaron a exigir que el ministro vaya hasta la Cámara de Diputados y que no los reciba en su despacho. Uno de los que esgrimió este notorio argumento fue el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri: "El ministro no tiene coronita. Lo que corresponde es que el ministro concurra al Parlamento y no que el Parlamento vaya a su oficina. ¿Por qué se esconde si no tiene nada que ocultar?”, preguntó Negri. "Presentamos más de 40 pedidos de informes, citaciones al Congreso, pedidos de interpelación y juicio político”, afirmó luego.



“El Gobierno fijó metas, y no las está cumpliendo, vinculadas al número de vacunas que llegaban y al número de personas que se iban a vacunar hasta este momento. Hay muchas cosas que el Ministerio de Salud debe explicar”, sostuvo el diputado tucumano José Cano, quien -no obstante- no quiso ir a hacerle esas preguntas.

La semana pasada, cuando se conoció que los que habían pedido la reunión, de pronto, se negaron a asistir, el diputado Yedlin lo había considerado "una falta de respeto". "Hasta el día de hoy estaba todo confirmado, pero evidentemente acá lo que mueve a un grupo de estos diputados no es la información, sino alguna situación de hacer política con esto", consideró. "No entiendo cuál es la diferencia entre ir hacia allá, o que venga el ministro hacia acá. Igual el ministro vendría en forma virtual o remota", aclaró. Finalmente, la reunión se hizo sin los integrantes de Juntos por el Cambio.



La diputada Carolina Moisés, luego del encuentro, calificó a sus pares de la oposición de "caprichosos que exigen información, y cuando se la damos no les perece suficiente; exigen reuniones y cuando se habilitan, elijen no participar, y en este caso no tienen ningún justificativo". Moisés recordó que el exsecretario de Salud del gobierno macrista, Adolfo Rubinstein, "destruyó el calendario nacional de vacunación y dejó vencer vacunas sin distribuirlas entre las provincias, y hoy lo tenemos de portavoz en los medios metiendo dudas sobre las vacunas". Y pidió --en especial a los jujeños, provincia que representa-- que "no escuchen a los agoreros que al politizar la pandemia, han sembrado miedo en torno a la efectividad de las vacunas, que son hoy por hoy la única herramienta segura y eficaz para enfrentar al coronavirus".