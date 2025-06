La flexibilización de los controles cambiarios tuvo un impacto inmediato en el comportamiento financiero de los argentinos. En mayo, el primer mes completo sin restricciones para personas humanas, un millón de individuos compraron dólares para atesoramiento por un total de 2262 millones de dólares. Se trata del monto mensual más alto desde 2019, según datos oficiales del Banco Central.



Los principales funcionarios del equipo económico insistieron en que no ven problemas a la vista con el dólar y con el frente externo. Por ejemplo, el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, dijo este viernes que el salto del rojo en la cuenta corriente es "sano y saludable". Se trata de declaraciones que empiezan a generar más ruido e interrogantes y muestran un clima cambiario enrarecido. Los inversores creen que tantas aclaraciones son sinónimo de volatilidad en puerta.

El informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario de la autoridad monetaria registró que la compra de dólares para atesoramiento subió 10 por ciento respecto de abril, cuando la cifra había sido de 2048 millones de dólares. En ese mes, el Central había oficializado el levantamiento de las restricciones para los ahorristas minoristas, lo cual habilitó a las personas físicas a operar libremente en el mercado oficial, sin topes ni necesidad de justificar el uso de los fondos.

Del total de operaciones de mayo, se contabilizaron compras por parte de un millón de personas y ventas por parte de 524 mil. El saldo neto fue una formación de activos externos de 1954 millones de dólares. A ese número se suman otros 308 millones de dólares vendidos por personas humanas.

Los datos marcan el regreso de un fuerte proceso de dolarización de los argentinos luego de años de restricciones. Aunque parte de las divisas que se compraron en el mercado único de cambio el mes pasado quedaron depositadas en entidades locales o se usaron para cancelar consumos con tarjeta, la tendencia muestra un reverdecer del uso de los dólares como cobertura. El foco de la discusión empieza a ser nuevamente el impacto de la fuga de capitales en aumento. Una situación que se potencia a partir de la fuerte apreciación cambiaria del último año y medio.

El déficit de cuenta corriente cambiaria acumuló doce meses consecutivos. En mayo fue de 149 millones de dólares, contra un superávit de 1161 millones en igual mes de 2024. El rojo se dio a pesar de registrarse la tercera mejor marca para ese mes en la liquidación de divisas del sector agropecuario. En cinco meses la cuenta corriente acumuló un saldo negativo de 4805 millones de dólares, de acuerdo al Banco Central.

"La apreciación cambiaria vuelve a verse reflejada en la balanza turística. En mayo fue negativa por 888 millones de dólares, con un aumento interanual del 62 por ciento. El saldo negativo en lo que va del año alcanza a 4.501 millones, y desde enero de 2024 ya signfica 10.189 millones", precisó la diputada Julia Strada con los datos oficiales.

"No nos preocupa"

Desde el Gobierno, sin embargo, aseguran que no existen tensiones ni problemas por el rojo creciente del déficit de las cuentas externas. Los funcionarios salieron en forma coordinada al cierre de esta semana a defender su política y se negó cualquier intervención para contener la cotización oficial del dólar, que ya se ubica por encima de 1200 pesos. Caputo apuntó a mostrar que el gobierno tiene holgura asegurando que el Tesoro compró 200 millones de dólares la semana pasada con fondos del superávit fiscal primario, con el objetivo de reforzar reservas.

En tanto, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, desmintió que se haya intervenido para sostener el tipo de cambio: “No es cierto que intervenimos en el mercado de cambios como se dijo ayer (por el jueves)”, publicó en redes sociales.

Quirno remarcó que el déficit externo es financiado por el sector privado y respondió a las críticas por el creciente rojo de cuenta corriente. A su entender, el fenómeno está vinculado al aumento en las importaciones de bienes de capital, lo que considera coherente con una economía que crece por encima del 5 por ciento anual. “En el último mes, se acumularon reservas por 4000 millones de dólares a través de distintas vías”, afirmó.

Desde la Jefatura de Gabinete, Guillermo Francos también intentó desdramatizar el desequilibrio externo. “Es consecuencia de una economía descapitalizada que empieza a invertir. Dentro de las bandas, el dólar se mueve libremente”, sostuvo.

El análisis más técnico lo aportó el viceministro de Economía, José Luis Daza. Durante un seminario ante inversores, aseguró: “No me preocupa el déficit de cuenta corriente”. Según sus proyecciones, la economía crece al 6 por ciento anual y el desequilibrio externo es “esperable” en este contexto. “El fisco está ahorrando, no hay desahorro público. El déficit es generado y financiado por el sector privado”, afirmó.