Según la NASA existen menos galaxias en el Universo de lo que se creía 

La NASA dio a conocer un estudio que establece que no hay tantas galaxias como se pensaba en el Universo. A esa conclusión se llegó al determinar que el espacio exterior es mucho más oscuro de lo que se creía, lo cual se traduce en una una cantidad menor de galaxias.

Los expertos se centraron en las primeras imágenes cercanas de Plutón y del Cinturón de Kniper que envió la sonda New Horizons. Así los investigadores interpretaron que las aglomeraciones de estrellas, nubes de gas, polvo cósmico, materia y energía suman miles de millones, y no más de dos billones, como se estimaba.



La conclusión anterior se basó en observaciones del espacio muy profundo mediante modelos matemáticos que se incorporaron al telescopio Hubble. De acuerdo a los investigadores, un 90 por ciento de las galaxias no puede descubrirse en la luz visible. No obstante, New Horizons fue capaz de captar el cielo diez veces más oscuro, gracias a estar ubicada en el borde del sistema solar, a 4 mil millones de millas de distancia. Así no se ve afectada por la contaminación lumínica, como si le ocurre al Hubble, que orbita alrededor de la Tierra y recoge partículas de polvo de asteroides y cometas desintegrados, que reflejan la luz del Sol y ayudan a la confusión.

"Simplemente no vemos la luz de dos billones de galaxias" señaló Marc Postman, del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore, Maryland, autor principal del estudio. "Tomé todas las galaxias que el Hubble puede ver, duplique ese número, y eso es lo que vemos, pero nada más", añadió Todd Lauer, coautor del informe que reveló la NASA.

“Mientras que el fondo cósmico de microondas nos habla de los primeros 450 mil años después del Big Bang, el fondo óptico cósmico nos dice algo sobre la suma total de todas las estrellas que se han formado desde entonces”, explicó Postman. Agregó que esto “impone una restricción al número total de galaxias que se han creado y dónde podrían estar en el tiempo”.

“Este tipo de mediciones son extremadamente difíciles. Mucha gente ha intentado hacer esto durante mucho tiempo ”, resaltó Lauer, para quien “New Horizons nos proporcionó un punto de vista para medir el fondo óptico cósmico mejor de lo que nadie ha podido hacerlo”.