Otro episodio de violencia entre jóvenes en la costa: batalla campal en una playa de Pinamar

El balneario Boutique de Pinamar fue escenario de un enfrentamiento de un grupo de jóvenes en medio de una multitud. El hecho dejó varios heridos y detenidos y se produjo tras las nuevas medidas implementadas por el municipio para reforzar los controles sanitarios en el marco de un fuerte aumento de contagios de coronavirus en esta localidad.



Las imágenes del enfrentamiento, que se viralizaron en las redes sociales, muestran a numerosos jóvenes observando una batalla campal a plena luz del día, que fue dispersada a los pocos minutos por más de 30 efectivos de la policía bonaerense.

Fuentes policiales indicaron que la pelea habría comenzado luego de que una joven de 18 años recibiera un botellazo que también golpeó a su hermano en la cabeza por lo que sus amigos terminaron golpeando al presunto responsable. La joven agredida fue atendida en el hospital local pero no necesitó puntos de sutura, mientras que su hermano sufrió una “contusión leve”.

Entre los agredidos también se incluyó al notero de Crónica TV Cristian Eche, quien recibió un golpe en el ojo mientras cubría los sucesos en vivo. “Me lastimó, me pegó una piña y me lastimó. Me lastimó mal”, expresó el cronista ante cámara.

Agentes policiales persiguieron a los responsables de golpear al periodista y lograron detenerlos. Eche, por su parte, acudió dos horas después a un hospital donde recibió los controles pertinentes, sin mayores complicaciones en su ojo.

A principios de enero, en ese mismo balneario, un comando especial de policías tuvo que dispersar a cientos de jóvenes que se encontraban agrupados sin cumplir con el distanciamiento social recomendado.

Según el último reporte epidemiológico, en Pinamar hay 275 casos activos de coronavirus, y otros 186 que se contagiaron pero ya se retiraron de la ciudad costera. Además, hay 514 personas aisladas por haber estado en contacto estrecho con quienes cursan la enfermedad.