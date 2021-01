Protestas por el aumento de la luz en plena pandemia 

El Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP) autorizó un incremento del 21,78% en las facturas por el servicio de energía eléctrica. Edesa había pedido un aumento del 35% .

Organizaciones sociales y políticas marcharon hasta las instalaciones de la empresa proveedora para protestar por estas subas y luego realizaron un acto frente al Cabildo Histórico de la ciudad de Salta. También hubo protestas en el interior provincial.

La militante de la Red por la Defensa de los Derechos Humanos, Mirtha Torres, sostuvo que se manifestaron para expresar un "rechazo al tarifazo". Consideró que los aumentos son "abusivos" para los bolsillos de las familias trabajadoras y además señaló que no solo deben afrontar el incremento del servicio de energía eléctrica, también del transporte público y del agua. Aguas del Norte pidió incrementar el servicio en un 60% pero esto no fue autorizado por el ENRESP, que dispuso una revisión tarifaria integral .



Desde la localidad de Joaquín V. González, 31 integrantes de la organización Movimiento Territorial de Liberación Rebelde viajaron 260 kilómetros para protestar contra los aumentos. También hubo manifestaciones en esa localidad y en otras del departamento Anta, como Apolinario Saravia, Luis Burela, Salta Forestal y Ceibalito. Y en simultáneo, en El Tunal (departamento Metán), en General Mosconi y Tartagal (departamento San Martín).

La referenta de la organización, Alicia Pomo, sostuvo que las subas en los servicios públicos afectan a todos los trabajadores y señaló que en Joaquín V. González hay barrios donde todavía no acceden al servicio de energía eléctrica. También detalló que hay un solo pozo de agua en la ciudad para abastecer a todos sus habitantes y que por esto el intendente Juan Domingo Aguirre les dijo que hay barrios que tampoco tienen este servicio. "El intendente dice que Aguas del Norte no hace el pozo. Si tanto quieren cobrar más, que inviertan y solucionen el problema de los vecinos", expresó.

El gerente administrativo de Edesa, Jorge Salvano, dijo a Salta/12 que el incremento de la tarifa es una actualización respecto a mayo de 2019. "El aumento colabora en mejorar la situación de la empresa y encarar mejor el servicio en los meses en adelante", afirmó. Según explicó, hay complicaciones que vienen del periodo de aislamiento por la pandemia, ya que hay 130 mil usuarios con facturas adeudadas hasta la fecha. "En promedio, adeudan 3 facturas por usuario", precisó.



Salvano explicó que propusieron al Ente Regulador que los usuarios y usuarias que deben facturas hasta el 31 de diciembre de 2020 se suscriban a planes de pagos en 6 y 18 cuotas. Esta medida fue autorizada por el organismo y se anunció con el aumento. Hasta el 31 de marzo de 2021 también se suspendieron los cortes por falta de pago.

En cuota, pero pagos

Por su parte, el titular del ENRESP, Carlos Saravia, indicó a Salta/12 que el incremento autorizado se calculó teniendo en cuenta la inflación hasta marzo. "Pasaron 21 meses sin que se hubiera autorizado un aumento", señaló. Sobre las afirmaciones acerca de que boletas que ya vinieron con incrementos en los servicios, sostuvo que no pueden haberse producido sin la autorización del organismo a su cargo porque serían ilegales y las empresas se harían pasibles de una sanción. "Invito a que presenten facturas que dicen que vienen un incremento, no hemos tenido casos", ofreció. Añadió que entiende que la protesta de los usuarios es legítima, y que el organismo "trabaja para beneficiar al usuario y no a las empresas", por lo que están para recibir los reclamos.

Saravia recordó que en algunos municipios se paga el servicio de energía eléctrica con otros de manera unificada en la boleta, como las cuotas del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), el impuesto inmobiliario, y, en Capital, el alumbrado público, cuya proveedora, Lusal, aplicó un aumento. Para el funcionario, éstos son "elementos que distorsionan" y pueden confundir al usuario. Recordó que se puede pedir el desdoblamiento de las boletas.

Asimismo, Saravia dijo que ante la "situación apremiante" que se vive por en la pandemia, dispusieron el plan de pagos en cuotas para quienes se endeudaron el año pasado con Edesa "para que (el usuario) pueda ir cubriendo la deuda y pagar la boleta que va a venir". "Se dispuso que a quienes cobren hasta dos salarios mínimos, pensionados, jubilados, subsidiados por desempleo o por embarazo, monotributistas con categoría A y B, no se les va a cortar el servicio hasta el 31 de marzo, periodo en el cual pueden formalizar un plan de pago", detalló.

Una de las quejas en las marchas de ayer era que las empresas aumentan las boletas pero no mejoran la calidad de los servicios. Saravia respondió que el Ente Regulador hará una campaña de medición del servicio de energía eléctrica durante las 4 estaciones a partir del 30 de abril. Se hará con consultoría de la Universidad Nacional de San Juan y el control de la Universidad Nacional de Salta.

Además, recordó que el gobernador Gustavo Sáenz ha pedido a la Nación la implementación de un régimen diferencial para departamentos del interior provincial que por las altas temperaturas consumen más energía eléctrica. Esto también fue un reclamos en las marchas frente a los tarifazos durante el macrismo y legisladores provinciales y nacionales por Salta se hicieron eco y presentaron proyectos en ese momento. Saravia indicó que están proyectando obras de anillado, desde Morillo hasta Santa Victoria Este, pasando por Alto la sierra, "para mejorar el servicio", ya que en estos lugares es donde se producen más cortes de energía eléctrica. Por los cortes, también informó que denunciaron a la transportista TRASNOA ante el Ente Nacional de Energía Eléctrica.

El funcionario también dijo que como política pública del Ente pretenden reformar el sistema de subsidios para cubrir a más familias que están en situación de indigencia y pobreza y a las Pymes. "O damos de comer a nuestros hijos o pagamos las boletas. Las empresas que incrementan los servicios lo hacen con beneplácito del gobierno nacional y provincial", dijo sobre este aspecto Mirtha Torres.

Respecto a Aguas del Norte, el aumento está suspendido. El ENRESP ordenó una revisión tarifaria integral que se debe hacer cada tres años. Fue encomendada a la Fundación Mediterránea, y se hará a través de su Instituto Ieral, para estudiar los costos y la calidad del servicio y establecer la correspondencia "entre tarifas y el servicio" de Aguas del Norte.

Saravia resaltó que nunca antes se hizo un estudio detallado y minucioso para la revisión tarifaria. Sostuvo que hay muchas quejas en la provincia por el servicio de Aguas del Norte, y por ello se requiere el control de inversiones, de los costos administrativos, financieros, de servicios, de recursos humanos, de subcontratados, de gastos de comercialización de la empresa y ya han pedido un informe sobre estos puntos. La revisión puede durar hasta junio, anticipó.