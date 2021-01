Inevitables

TEATRO

Camarín 19

Dos consagradas divas de la escena nacional son convocadas para representar su clásico show en un gran teatro. La experiencia en el camarín les indica que no todo saldrá como lo esperan. Paleolíticas y monumentales como son, ellas también deberán adaptarse a una nueva realidad. Con dramaturgia de Vera Czemerinski y dirección de Alejandra Flechner, esta obra es una de las seleccionadas por el concurso Nuestro Teatro, impulsado por el Teatro Nacional Cervantes, con la finalidad de estimular autores y autoras, y al mismo tiempo generar contenidos durante la cuarentena decretada por la pandemia. La escenografía es de Jorge Ferrari, el vestuario de Juan Mario Roust, la coreografía de Celia Argüello Rena y la iluminación de Facundo David. Con Noralih Gago y Vanesa Maja.

Disponible a través de Cervantes Online. Gratis.

Elizabeth I

La reina debe elegir entre tres pretendientes a aquel con quien va a poner fin a su soltería: Felipe II de España, Eric de Suecia y Enrique III de Francia. Cada uno de sus consejeros traerá a la escena una hipótesis y agregará argumentos para que Elizabeth, mejor dicho el joven debajo de su peluca, se proponga dejar la identidad impuesta y decida recuperar su antigua vida... ¿Cómo lo hará? ¿De qué manera logrará sortear las dificultades que se le impondrán para asumir su identidad? Tomando la leyenda inglesa que dice que la reina virgen era en realidad un hombre, esta comedia musical de Ignacio Pérez Costa da lugar a una ficción en la que se propone hablar sobre la identidad de género, y el derecho por ser aquello que se desea, más allá de lo impuesto. Con Nicolás Pérez Costa, Jorge Priano, Gustavo Monje, Patrissia Lorca, Sacha Bercovich y Juani Gé.

Sábado a las 20.30, en El Cubo, Pasaje Zelaya 3053. Entrada: $750.

MÚSICA

Simple

“He perseguido la simpleza en mi vida como una utopía, como algo inalcanzable, y me he pasado la vida trabajando para simplificarme”, dice el uruguayo Fernando Cabrera a modo de presentación de su nuevo trabajo. “Grabar un disco sigue siendo para mí el momento más jugado, el punto más personal, el de mayor entrega de mi vida. Simple es posiblemente el más extraño y particular de todos los discos que he grabado, porque por primera vez no hay banda, no hay músicos invitados, no hay camaradas: la única persona que entró al estudio desde el primero hasta el último día fui yo”, explica el cantautor sobre los diez despojados temas –en un formato similar, en realidad, a los shows porteños que solía presentar cada enero– que forman parte del disco que acaba de salir en formato físico en Uruguay, y ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

Dora

Junto con “Cielo escarlata”, ambos temas integran el doble Lado A del simple que marca el regreso de El Vértice, el antiguo grupo del cantautor Gigio González con el guitarrista Pablo Martín. Amigos desde la infancia, compañeros del secundario y de la escena porteña de los 80, llegando a compartir escenario con Los Pillos o Los Laxantes, el grupo originalmente se disolvió sin dejar registro discográfico. Seis años atrás rescataron su antiguo repertorio para un demorado debut, Todo se parece a mañana (2006), editado por el sello de Sergio Rotman. Tanto Gigio como Pablo –uno instalado en Buenos Aires, el otro en Nueva York– han presentado sendos discos solistas durante esta pandemia, pero también han decidido –con la edición de este simple con material de riguroso estreno– reactivar su dúo, que cuenta con la participación de Julius Solo como baterista invitado.

ONLINE

WandaVision

Y la fase cuatro del tan mentado Universo Cinematográfico Marvel comienza con esta particularísima serie de la cual la plataforma Disney+ ya está ofreciendo los primeros tres episodios (el resto llegará semanalmente, todos los viernes). A pesar de que todo indica que los usos y costumbres superheroicos irán tomando posesión del relato, el arranque encuentra a Wanda Maximoff y Vision (Elizabeth Olsen y Paul Bettany) en el universo más impensado: una típica casita suburbana en lo que parecen los años 50. La estética blanco y negro y formato cuadrado de los primeros dos episodios remedan sitcoms populares como El show de Dick Van Dyke o Yo amo a Lucy y la llegada del color en el tercero se apoya en ese hit televisivo de los 70, La tribu Brady. ¿Seguirán los capítulos avanzando década tras década antes de romper la cuarta pared del artificio y lanzarse de lleno al género de súper héroes? La radical apuesta podrá defraudar al espectador menos abierto al pastiche, pero la cosa tiene su encanto.

Cine negro

El ciclo Filmoteca Online continúa con sus “funciones” virtuales y por estos días presentó una pequeña muestra de aquello que los historiadores suelen llamar film noir. El mini ciclo culmina hoy con la exhibición de dos películas poco vistas. A las 18, El demonio de la noche (1948), dirigida por Alfred Werker y un Anthony Mann entre las sombras, crea “una investigación policial a la cual se le adosan los más brutales delirios del claroscuro”, según el texto oficial de Malba Cine, en cuyo canal de Youtube también podrá verse, a las 20, La cicatriz, otra rareza dirigida por el húngaro Steve Sekely, policial con el eterno tema del doble como punto de partida para el suspenso.

CINE

Los héroes nunca mueren

Las plataformas Mubi, Prime Video y Qubit están ofreciendo esta ópera prima dirigida por la francesa Aude Léa Rapin, que formó parte de la selección de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes. Una directora de cine llamada Alice (la actriz Adèle Haenel, la chica de la pintura en Retrato de una mujer en llamas) filma a su novio Joachim, quien acaba de ser confundido en las calles de París con otro hombre, un bosnio fallecido hace más de tres décadas, el mismo día en el que nació el joven francés. A partir de ese momento, el viaje de la pareja y un reducido equipo de rodaje a Sarajevo abre las puertas a los recuerdos más dolorosos de la guerra, mientras los protagonistas intentan dilucidar si la “reencarnación” de Joachim es una invención, una simple casualidad o la más absoluta realidad. La película forma parte de My French Film Festival, evento que continuará hasta el 15 de febrero y cuya programación completa puede consultarse en el sitio web https://www.myfrenchfilmfestival.com/es/

El futuro perfecto

El ciclo “Cine argentino, clásico y moderno” que la Sala Lugones viene ofreciendo en su versión online, en el sitio web https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar, continúa estos días con la ópera prima de Nele Wohlatz. Ficción construida en base a la más estricta realidad, la película sigue a Xiaobin Zhang, una chica de diecisiete años que llega a la Argentina sin hablar ni una palabra de español. Empleada de un supermercado chino, comienza una relación con un joven de origen indio, pero el film no es un típico exponente de la comedia romántica indie. En palabras de Wohlatz, la condición de extranjera de la protagonista “define su modo de actuación, la estructura dramática, el dispositivo fílmico”.

TV

Pintando con John

“Todos los días un poquito de diversión. Eso es lo que pienso”, dice el músico, actor y realizador John Lurie en los avances de esta serie documental, que la señal HBO comenzará a emitir mañana a la noche. Desde que fuera diagnosticado con la enfermedad de Lyme, el fundador del ensamble The Lounge Lizards ha desarrollado una nueva carrera como artista plástico. Pero no se trata solamente de echar colores sobre un lienzo, aunque también haya bastante de eso: la existencia en una tranquila isla del Caribe parece el mejor lugar para reflexionar sobre la vida y también para tirar por un barranco un par de gomas de camión y disfrutar de ese simple espectáculo. Son seis episodios que complementan Pescando con John, la serie de 1991 que incluía charlas casuales con Jim Jarmush, Tom Waits, Matt Dillon y otros colaboradores del “conductor” del show. Aquí la soledad no impide que Lurie comparta con la cámara sus recuerdos, anhelos y deseos personales, con pasión y un poco de irreverencia.

Lunes a las 23, por HBO.

Batwoman

Antes de que la señal madre HBO comience a emitir en breve los episodios de la segunda temporada, Warner Channel está ofreciendo, por primera vez en Latinoamérica, la S01 de la serie basada en el personaje de DC Comics. La actriz Ruby Rose es Batwoman, la prima de Bruce Wayne, heroína de Ciudad Gótica en esta entrada del así llamado Arrowverso, otro de esos universos superheroicos que parecen ser un signo de los tiempos que corren. Las críticas no fueron demasiado positivas en su momento, pero los creadores de la saga televisiva prometen elevar la potencia dramática y energética en los nuevos episodios. Para fans y advenedizos, hora de ponerse al día.

Jueves a la medianoche, por Warner Channel.