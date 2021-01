Juan Antonio Pizzi: "Quiero llevar a Racing al protagonismo que su historia merece"

La espera terminó en Avellaneda y este jueves fue presentado como nuevo entrenador de Racing Juan Antonio Pizzi, quien estará ligado por un año a la institución y durante su oficialización destacó que quiere "llevar al club al protagonismo que por su historia se merece".

"Vamos a hacer lo necesario para ubicar a Racing en el lugar que históricamente ha ocupado. Quiero llevarlo al protagonismo que por su historia se merece y para eso tenemos que convencer a los jugadores. Creo que, con sacrificio, vamos a cumplirlo en el corto y mediano plazo", fue parte de su declaración en la conferencia de prensa que tuvo lugar en el Recinto de Honor del estadio Presidente Perón.



El técnico, de último paso por San Lorenzo de Almagro, llegó al club de Avellaneda en reemplazo del entrenador saliente Sebastián Beccacece. Durante su primera aparición como entrenador académico, el entrenador estuvo acompañado por el manager de la institución, Rubén "Mago" Capria, por el vicepresidente primero, Alfredo Chiodini, y por el vicepresidente segundo, Miguel Jiménez. El presidente Víctor Blanco, por su parte, se ausentó por estar de vacaciones.

"Me gusta que mis equipos tengan la pelota, jugar con laterales ofensivos, tener mucha movilidad y presión para recuperar. Lo importante es tener una idea y no el sistema numérico", se presentó Pizzi, respecto de su paradigma futbolístico. Para reforzar sus conceptos, el santafesino agregó que "siempre" le gustó que sus equipos muestren "un fútbol agresivo e intenso" y que tengan la "iniciativa" al momento de encarar los partidos.

El DT de 52 años se expresó también sobre la correspondencia entre su estilo y el plantel del equipo que, de la mano de Beccacece, llegó hasta cuartos de final de la Copa Libertadores de América. "Las individualidades que tiene este plantel también se adaptan a nuestra idea. Vamos a agregarle nuestra impronta", reflexionó Pizzi.

La referencia a la salida del máximo ídolo del club en actividad, Lisandro López, fue un tema insoslayable. "Es un vacío irremplazable, a nivel futbolístico y humano. Nosotros entendemos su decisión, pero ese entendimiento no equipara la tristeza que me genera a mí no poder dirigirlo y al hincha de no verlo", dijo sobre el futbolista bicampeón con Racing de la Superliga 2018/19 y del Trofeo de Campeones 2019.

El técnico campeón con el seleccionado chileno de la Copa América Centenario 2016 mencionó la importancia de haber dirigido a algunos jugadores del plantel, como los chilenos Marcelo Díaz y Eugenio Mena, y Nicolás Reniero, a quien tuvo en su paso por el el conjunto de Boedo. "Conocer a algunos jugadores que están es más fácil porque se acelera el proceso de entrenamiento. A 'Chelo' Díaz lo considero uno de los 10 mejores volantes centrales de los últimos 20 años del fútbol sudamericano y este elogio está emparentado con su mejor versión física. Me gustaría contar con él cuando se recupere", lo destacó el entrenador.

Respecto de las altas del plantel, Pizzi no ofreció demasiadas definiciones: "No tenemos definido cuantos refuerzos vendrán. Va a depender de las posibilidades que tengamos. El mercado puede ofrecer cosas que nosotros no contemplamos. En líneas generales, van a ser muy puntuales los puestos a reforzar". Lo que sí destacó fue el semillero académico, asegurando que "forma parte de mi trabajo tener en consideración a todos los jugadores que surjan de las inferiores. Por la actualidad que se está viviendo, es una herramienta que tenemos que utilizar".

En la primera práctica, el entrenador no pudo contar con el paraguayo Lorenzo Melgarejo, pero sí se destacó la presencia de Darío Cvitanich, que decidió continuar ligado a la institución de Avellaneda y, pese a no haber firmado todavía, decidió estar presente para conocer al nuevo cuerpo técnico. El volante paraguayo, por su parte, se fue de vacaciones a su país y tenía planeado volver el miércoles, pero su vuelo no salió y se sumará el viernes al trabajo.

La historia de Pizzi en la Academia comenzó a escribirse este jueves y lo primero que señaló el DT fue el "privilegio y el orgullo" que significaba formar parte de Racing. En pleno primer encuentro con sus hinchas, Pizzi quiso dejar en claro una cosa: que sueña a la par suyo y que "las expectativas que tengo son las máximas de los clubes más grandes del mundo".