"Lírica en el Patio": voces al aire libre

Cerrados sus espacios tradicionales, el arte lírico, la descendencia de aquella civilización de la ópera que todavía hoy es capaz de despertar asombro y atravesar corazones en un público numeroso, encuentra alternativas. En el patio de la Ciudad Cultural Konex, en pleno barrio del Abasto, por ejemplo, donde este domingo a las 20 algunos de los más importantes cantantes líricos argentinos ofrecerán un concierto. “Lírica en el Patio” se llama espectáculo del que formarán parte Alejandra Malvino, Oriana Favaro, Jaquelina Livieri, Daniela Tabernig, Marina Silva, Fabiola Masino, Hernán Iturralde, Leonardo Estévez, Dario Schmunck y Duilio Smiriglia, con la participación del pianista Matías Chapiro. Podría ser esta una más de las siempre vigentes y eficaces “galas líricas”, sino fuera porque por sobre el formato se impone la circunstancia: se trata del regreso de estos cantantes líricos profesionales a la modalidad de los conciertos presenciales. Una reivindicación importante para quienes, como tantos trabajadores de la cultura, vieron interrumpida su actividad desde el inicio de la pandemia. El amplio espacio de la Ciudad Cultural Konex se adaptará según los protocolos sanitarios y podrá albergar 300 espectadores.



“Somos artistas independientes y necesitamos trabajar”, dice Alejandra Malvino al comenzar la charla con Página/12. La mezzosoprano, presencia importante en las temporadas del Teatro Colón y en las principales casa de ópera de Latinoamérica, habla de lo difícil de la situación de los cantantes líricos y de lo que significa volver a encontrarse con el público después de casi un año. “De alguna manera Lírica en el Patio, más que un concierto, es una manifestación para dejar sentada la presencia del arte lírico y dar cuenta de su importancia en nuestra cultura”, asegura.

“El año pasado fue muy complicado para los cantantes. Se cancelaron los contratos, se cerraron los teatros. Pero esto no pasó, todavía. Las dificultades continúan, porque la pandemia limita la actividad en los espacios cerrados, propios de la ópera, en todo el mundo”, continúa la cantante. “Desde hace meses venimos luchando para visibilizar esta situación. Que una institución como la Ciudad Cultural Konex se haya interesado y nos brinde lugar e infraestructura a una serie de artistas independientes, aparece como la gran posibilidad para manifestar la existencia de este arte lírico”, agrega la cantante.

Arias célebres de óperas famosas. Y también dúos, conjuntos, canzonettas, zarzuela y hasta comedia musical. Con esa fórmula, que incluye páginas de los compositores emblemáticos de cada género, los cantantes prepararon un programa atractivo para un público amplio, pensado para un ámbito diferente. Ofrecen además un momento “alla carta” o, para actualizar los términos, “on demand”, en el que será el público el que elegirá qué escuchar.

“El concierto se articulará en tres módulos, cada uno con características propias. Para el repertorio de la parte central el público tendrá la posibilidad de elegir las obras, como si fuera el menú de un restaurante. Desde el momento que compra la entrada, hasta unos momentos antes del inicio del concierto, pueden elegir qué obra le gustaría escuchar y en base a las más votadas armaremos el programa de ese segmento del concierto”, explica Malvino. “Es una manera de interactuar con el público, promover su participación. También para nosotros es salir un poco de la rutina que solemos llevar en los espacios operísticos”.

Líricos autoconvocados

Las problemáticas surgidas en la actividad lírica a partir de los rigores de la pandemia llevaron, hace unos meses, a la constitución de CLARA: Cantantes Líricos Autoconvocados de la República Argentina. Si bien la mayoría de los artistas que participan en Lírica en el Patio son parte de esta nueva asociación, Malvino hace hincapié en que la iniciativa que tendrá lugar el domingo en el Konex es el producto de la inquietud de un grupo de cantantes independientes y no de CLARA. “Cantantes Líricos Autoconvocados nació de la necesidad de buscar soluciones a los problemas a nivel laboral de los cantantes líricos argentinos, en particular los artistas independientes. Que la mayoría de los cantantes que participamos en Lírica en el Patio seamos miembros de CLARA no es casualidad, sino una consecuencia lógica, porque somos muchos los cantantes que vivimos de nuestros contratos y necesitamos trabajar. En particular esta es una producción independiente de un grupo que trata de generar un espectáculo en un lugar nuevo para la lírica, con todos los desafíos que esto implica”, puntualiza Malvino.

Si el presente para los cantantes líricos es duro, la mirada sobre el futuro de Malvino no derrocha optimismo. “La vuelta a alguna forma de normalidad se ve muy complicada. Es difícil predecir qué puede suceder en nuestro ámbito. Si hay una reactivación, seguramente será lenta y habrá que tener paciencia, porque a lo que produjo la pandemia se suma una situación económica muy complicada”.