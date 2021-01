Juventus resucita gracias al quedo de Milan e Inter

La Juventus de Cristiano Ronaldo no desaprovechó la oportunidad que le brindaron los quedos de Milan e Inter y superó 2 a 0 a Bologna para escalar en la Serie A de Italia, que ahora lo tiene en la quinta posición con 36 unidades, a siete de la punta que todavía conservan los de Zlatan Ibrahimovic, goleados el sábado por el Atalanta del ex Belgrano Cristian Romero (marcó un gol) y el ex San Lorenzo José Luis Palomino, que también llegó a los 36. Inter, con 41, sigue segundo a pesar del empate sin goles con Udinese.

Los goles turinenses fueron marcados por el brasileño ex Barcelona Arthur y el estadounidense Weston McKennie, mientras que fue titular el uruguayo ex Boca Rodrigo Bentancur y no jugó el cordobés ex Instituto Paulo Dybala, afuera por lesión. En Bolgona ingresaron desde el banco el ex Vélez Nicolás Domínguez y el ex Banfield y Boca Rodrigo Palacio.



El que no pudo aprovechar la situación fue Napoli, que venía de caer en la Supercopa italiana con Juventus y prolongó su mala racha, esta vez ante Hellas Verona con derrota 3 a 1 como visitante. El equipo del sur se quedó con 34 unidades para buenaventura de Roma, único tercero con 37 puntos, que el sábado venció 4 a 3 a Spezia.



En tanto, Cagliari (14 puntos), con el ex Banfield y River Giovanni Simeone como titular, perdió ante Genoa (18) por 1 a 0 como visitante en un partido clave por la permanencia y sigue en zona de descenso. Además, Lazio (34), con el ex Estudiantes Joaquín Correa y el ex Boca Gonzalo Escalante, venció 2 a 1 a Sassuolo (30) como local.