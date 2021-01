Los temas que Perotti mandará a la Legislatura

"En el curso de esta semana los flamantes ministros de Gestión Pública y Gobierno, Marcos Corach y Roberto Sukerman, avanzarán con el temario que el Poder Ejecutivo pretende que se trate en las sesiones extraordinarias", dijo el gobernador Omar Perotti ante la consulta de Rosario/12. A los pedidos de la oposición –expresados ayer por el presidente del bloque de Diputados del socialismo, Joaquín Blanco– dijo que "serán considerados" y se sumarán a una lista de propuestas que abarcan distintos puntos de la administración. Sin embargo, la preocupación fundamental del gobernador gira en torno a dos temas que tienen media sanción, y otra cuestión referida a la dilación para la aprobación de la financiación de la Comisión Andina de Fomento (CAF) a tasas realmente ventajosas. En estos puntos está centrada la discusión, y si bien habrá otros tópicos, la media sanción de las leyes de Seguridad y Conectividad definirán el vínculo entre gobierno y oposición –en especial con el Frente Progresista– en un año en el que además hay elecciones.

En un accionar que el gobierno juzga contradictorio, la oposición reclama para el tratamiento de una de esas leyes la presencia de un funcionario del Ejecutivo que no se concretó por diferentes razones, entre ellas que el funcionario se contagió de covid. Eso dilató el tratamiento y el gobierno sospecha que no hay voluntad de modificar la Sociedad del Estado que se creó durante la gestión socialista, para el servicio de gas, y que el gobierno pretende que amplíe su objeto social, para que pueda ocuparse de "redes de gas y conectividad", con el mismo directorio, la misma sociedad, y ganar tiempo para dotar de internet a todo el territorio provincial.

El gobierno sostiene que tiene parada desde octubre la aprobación de un crédito a tasa baja –un tercio de las que tomó Miguel Lifschitz sostienen en la Casa Gris– de la CAF. En ese sentido, los funcionarios políticos sostienen que no hay ningún argumento razonable frente a semejante oportunidad para trabar esa aprobación.

En cuanto a las leyes de Seguridad –y es aquí donde señalan la contradicción del Frente Progresista– los legisladores desestimaron la posibilidad de contar con la presencia del ministro del área para despejar todo tipo de dudas. "En conectividad no tratan porque no fue un funcionario, y acá porque no quieren que vaya; es difícil de sostener", se quejó una alta fuente del gobierno para criticar la conducta del sector que lidera el ex-gobernador Lifschitz.

A estos temas centrales se agregarán otras iniciativas que darán a conocer los ministros Sukerman y Corach, "algunas de forma y otras de más relevancia", pero Seguridad y Conectividad marcan el eje de atención.

Consultado por Rosario/12, el ministro de Gobierno Roberto Sukerman destacó: "Nosotros apostamos al control social, a lo que la opinión pública expresa sobre los temas, los vamos a explicar, y demostrar la necesidad de su aprobación, y los legisladores deberán hacerse cargo", en relación a la franca minoría que ostenta el oficialismo en la Legislatura. En torno a las posibles "alianzas" para obtener la sanción de leyes, Sukerman dijo: "Tenemos una posición muy clara, y objetamos éticamente la conducta no ya de un senador, sino del cuerpo que bloqueó la investigación judicial sobre uno de ellos, con lo cual vamos a seguir en la línea que trazó el gobernador".

En cuanto a la posibilidad de una "reforma constitucional" –entre otras cosas para limitar los fueros como privilegio– el jefe de la cartera política sostuvo que "va a ser difícil tener una ley de necesidad de reforma, pero deberíamos avanzar en leyes que reflejen esa voluntad".

"Vamos a avanzar en cuestiones institucionales, vamos a convocar a los intendentes, vamos a trabajar en el tema de la autonomía, que con el fallo de la Corte Suprema en el tema de la Festram genera un nuevo contexto", dijo Sukerman quien no enumeró el temario que se tratará en extraordinarias, aunque se descuenta que habrá propuestas para transparentar el funcionamiento de las instituciones, como la obligatoriedad de declaraciones juradas, propiciar la supresión de fueros y otras demandas de la sociedad.

"Tenemos un gobernador que es claramente municipalista, no sólo por su experiencia en Rafaela sino por su desarrollo político, y estamos convencidos de la descentralización en todo sentido y que los municipios manejen los recursos y hagan su trabajo", dijo Sukerman.

Finalmente, el titular de Gobierno destacó que "todo esto en medio de un año en el que tendremos elecciones, en Santa Fe con dos sistemas diferentes que coexisten y que desde el ministerio debemos llevar adelante. En ese sentido no está definido si habrá primarias –al día de hoy las hay– pero el gobernador no se ha expresado y hay una tendencia a nivel nacional que apunta a suspenderlas en esta instancia", dijo Sukerman, que más allá de la cuestión institucional se muestra optimista en cuanto a los resultados "a partir de la unidad del peronismo que posibilitó que Perotti sea gobernador".