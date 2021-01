El pibe de la moto

Facundo C., el muchacho de 23 años cuyo accionar generó polémica, la semana pasada, tras haber protagonizado una persecución por el robo de un celular en el centro --por la que fue liberado y luego detenido nuevamente--, quedó imputado y en prisión preventiva. El fiscal Anibal Vescovo --quien el viernes dijo que al principio no tenía todos los elementos para dejarlo detenido-- le achacó los delitos de hurto en tentativa, daño, resistencia a la autoridad, lesiones, encubrimiento y conducción peligrosa. Además, la Intendencia anuló la licencia de conducir del acusado. El abogado defensor señaló que su cliente no es el que se ve en el video de la persecución y apuntó a que se investigue "a fondo". En tanto, otra mujer dijo haber sido víctima de un robo por parte del mismo joven, hace dos meses. Antes del 12 de febrero se revisará la prisión preventiva.

El acusado fue aprehendido el jueves pasado, tras una persecución policial que se extendió por cuatro kilómetros, pasando semáforos en rojo, circulando a alta velocidad y en contramano, en pleno centro y macrocentro. Sin embargo, cuando le llegó la consulta al fiscal de turno dispuso su libertad porque --según explicó después-- en ese momento no tenía denuncia de la víctima del robo del celular, ni el aparato sustraído; tampoco las imágenes que registraron el suceso. En tanto, con el correr de las horas, el viernes por la tarde solicitó un allanamiento y la recaptura del acusado, cuando le llegaron las evidencias.

Durante ese tiempo, recibió críticas por su primera decisión. Incluso, el ministro de Seguridad Marcelo Sain se expresó en redes sociales: "Estos funcionarios policiales se jugaron la vida por el robo de un celular. Tienen todo nuestro afecto y reconocimiento pero deben sentirse decepcionados, sin dudas", escribió.

Ayer, C. fue imputado por arrebatar el teléfono a una mujer que caminaba por la vereda de Mendoza y Mitre, por protagonizar la persecución, y por el delito de encubrimiento, ya que en su casa de Fraga al 1000 bis fueron encontrados diez celulares que se secuestraron en el allanamiento. La acusación expresa que tras sustraer el teléfono, "ante los gritos de la mujer, el imputado se dio a la fuga y arrojó el móvil al suelo (ocasionándole daños); la situación fue advertida por personal de la Brigada Motorizada, emprendiendo una persecución", durante la que ocasionó varios daños. En la zona de la terminal de ómnibus fue encerrado por un móvil policial al que embistió y lesionó a un agente antes de ser detenido.

Vescovo dijo ayer que "si hay personas que sufrieron daños" durante el trayecto de la persecución, "se presenten en la fiscalía". En tanto, indicó que hasta el 12 de febrero continuará la investigación del caso.

En paralelo, la defensa negó que los celulares secuestrados sean robados. El abogado Ezequiel Torres también dijo en Canal 3 que su cliente no tiene antecedentes delictivos, trabaja y es una persona de bien, y que El muchacho desconoce ser el hombre que fue grabado arriba de la moto.

Además, se conoció ayer que el municipio anuló la licencia de conducir del joven y dispuso el secuestro de su moto hasta que abone las multas acumuladas. Gustavo Zignago, secretario de Gobierno municipal, dijo en LT8 que el intendente Pablo Javkin anuló la licencia del motociclista que evadió un control y circuló a contramano, entre otras infracciones.