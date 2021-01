La fake news sobre la serie de Harry Potter

En las últimas horas corrió un rumor, iniciado por la revista The Hollywood Reporter, que anunciaba la primera serie televisiva sobre Harry Potter a manos de HBO Max. Warner Bros, a cargo de los derechos de la exitosa saga, desmintió la fake news.

"No se está desarrollando una serie de Harry Potter en el estudio ni en la plataforma de streaming", aseguró la jefa de comunicaciones de Warner Media, Johanna Fuentes, quien respondió en Twitter a distintos usuarios y medios sobre la falsedad de la información.

El rumor comenzó a circular luego de un artículo de la revista de entretenimiento estadounidense, que aseguró que el proyecto estaba dando todavía sus primeros pasos y que la plataforma digital se encontraba explorando aún qué rumbo podría tomar esta serie.



Con esta nueva propuesta, insinuaba la revista, HBO Max intentaría seguir explotando el éxito que las ocho adaptaciones cinematográficas de las novelas de J.K. Rowling protagonizadas por Daniel Radcliffe --desde Harry Potter y la Piedra Filosofal (2001) hasta Harry Potter y las reliquias de la Muerte: parte 2 (2011)-- han logrado en todo el mundo.

En el cine, el universo de "Harry Potter" se extendió más allá de la trama central con las películas "Fantastic Beasts and Where to Find Them" (2016) y "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" (2018). El año que viene está previsto que se estrene la tercera película de "Fantastic Beasts", de nuevo con Eddie Redmayne al frente del reparto.

HBO Max, la gran apuesta de WarnerMedia en el mundo del "streaming", está intentando fortalecer la táctica de continuar viejos éxitos, ya sea con nuevas entregas, como las continuaciones de "Game of Thrones" o "Sex and the City", o apelando a la nostalgia con programas especiales, como la inminente reunión de los protagonistas de "Friends", Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer.