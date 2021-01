¿Las clases presenciales deben ser una prioridad?

Según datos relevados por UNICEF, el impacto del cierre de las escuelas ha sido devastador a nivel mundial, afectando los aprendizajes, la protección y el bienestar de niños, niñas y adolescentes. La evidencia muestra que son los chicos y chicas más vulnerables quienes sufren las peores consecuencias. La situación relevada en el país indica que menos de la mitad de los hogares cuenta con acceso fijo a Internet de buena calidad en la señal y 1 de cada 2 no cuenta con una computadora disponible para usos educativos. Según datos oficiales, cerca de un millón de chicos y chicas matriculados en marzo de 2020 en algún nivel de la educación obligatoria ha mantenido bajo o nulo intercambio con su escuela, lo que coloca en severo riesgo su continuidad escolar. Pero, a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales y ONG's, la pregunta que sobrevuela es: ¿están dadas las condiciones para volver a la presencialidad?

Las y los [email protected] de Página/12 abrieron el debate y estos son los pasajes destacados:

Si empresarios dueños de escuelas privadas tienen problemas económicos y están presionando a Larreta deberían seguir sus consejos y reconvertirse (lo que le decían a los comerciantes y PyMEs cuando eran gobierno). Ya se los "ayudó" bastante, por lo que el Estado solo debería hacerse cargo de los salarios docentes. O sea, que las clases comiencen cuando no haya peligro y no cuando se le tambalea el negocio a empresarios que les importa nada nuestra salud. Es un buen momento para terminar con la educación privada o que sea realmente privada, sin subsidios. La pública es mucho mejor, solo tiene mala prensa.

Alicita

Si es como vos decís, que la presión para el regreso presencial la generan los privados, la pregunta que me hago es: ¿quién es el principal damnificado si quiebra el sistema privado? Digo, si repentinamente cerraran todos los colegios privados, adonde irían a parar sus alumnos? Podría el Estado, en las condiciones que plantean los gremios que está la educación, recibir en sus escuelas un aluvión de nuevos [email protected]? Resistiría el sistema? Si la educación y la Escuela debe servir para igualar oportunidades, creo que la educación a distancia en este caso lamentablemente la condiciona, porque más allá del acceso a la conectividad y la tecnología, para un niño es esencial su situación ambiental en el hogar. La educación a distancia no funciona sin el apoyo y seguimiento de las familias. Tengo hijos y vi como los compañeritos con padres más presentes podían estar conectados, seguir y entregar las consignas, mientras aquellos con padres ausentes por trabajo prácticamente no hicieron nada en todo el año y perdieron todo vínculo con la Escuela. “Esas cinco horas sentado escuchando a un docente” a las que haces referencia son cruciales. No solo como forma de igualar e incluir sino también de socializar. Somos seres sociales que requerimos de la presencia del otro, y eso tan humano como esencial estuvo vedado por prácticamente por un año a nuestros niños y jóvenes, que son nuestro futuro. Esas cinco horas no solo incluyen a sus compañeros y al maestro compartiendo la clase en el aula, sino que también incluyen los recreos, así como abren la puerta a todo el ritual previo y posterior al ingreso y salida de la Escuela. Al barrio, a la plaza, a los vecinos, todo nuestro ámbito social fuera de casa.

dgd

Si los gremios docentes de la CABA evalúan que se está poniendo en riesgo la salud de alumnos y docentes por no respetarse protocolos esenciales, deberían presentar una acción de amparo ante la justicia. Nadie puede ser obligado a poner en riesgo su salud, su vida o la de sus familiares, la Constitución Nacional abolió la esclavitud en 1853.

nigromante

Somos el unico país en el mundo que no tuvo clases presenciales durante un año entero. No hemos seguido el ejemplo de otros países en nada. Abran los ojos y salgan a la calle a ver como los playas, las plazas, los bares, los negocios y un infinito etc... están abarrotados de gente sin cumplir un protocolo. Acuérdese del desastre que fue el funeral de Maradona y las marchas relacionadas al aborto. Todo abierto y las escuelas cerradas porque es ahí donde están los contagios que van a aniquilar a la población.

marianovillar

Puro slogan para personas que solo piensan en esos términos. "Presencialidad cuidada". Horacio, ¿Cómo "cuidás" a un promedio de 30 alumnos por curso y al docente apilados en un aula de 6x4 m? ¿Cómo aseguras ese "cuidado" para los diez cursos (o más) que hay en simultáneo en una escuela? ¿Cómo cuidás que un docente pueda dar unas 4, 5 o 6 clases a cursos diferentes y en establecimientos distintos en un mismo día? Dijo "tenemos un plan". Bueno, que le cuente a la sociedad ¿O hay que jugar a las adivinanzas? Como todo el Pro, lo único que hace el GCBA es buscar posiciones extremas para polarizar a la sociedad en base a slogans. Viven de la grieta y de las muertes que genera. Son la necropolítica.

Sun_Tzu

Si se te empiezan a contagiar los docentes no vacunados, van a ir a buscar suplentes "no vacunados" en el bar de la esquina de casa, total sobran a patadas... Y soy de los que sostienen que no se puede reemplazar la presencialidad con nada. Las clases por TV pueden servir a nivel terciario y universitario y para ciertos tópicos, no para todo. Pero en niños y adolescentes NO FUNCIONA (salvo que tengan al lado a mamá/papá sargento ayudante y controlador).

sigitale

Hasta octubre tenían un discurso claro y contundente sobre el regreso a la presencialidad. A partir de ahí se dejaron prepotear por el "amigo" Horacio que instaló el tema de las clases y fueron virando el discurso. Ahora están desesperados por mandarnos a docentes y estudiantes al aula sin que haya una clara explicación de como se van a implementar esos famosos protocolos de los que hablan. Además, no queda claro como será la tarea docente, puesto que si la idea es que haya una combinación de ambas modalidades no entiendo cómo haremos si hay que cumplir horario presencial y después tenés que volver a tu casa y cumplir con la virtualidad. De repente estamos de nuevo gobernados por slogans dirigidos a focus groups y dejamos de lado la política.

MarceloDV

La educación pública debe volver a ser NACIONAL, ese sería a mi entender el mejor legado de Trotta, es imprescindible desmantelar las sucesivas reformas educativas llevadas a cabo por el neoliberalismo, que desmantelaron el sistema y le tranfierieron la adminsitración a las provincias sin recursos reproduciendo las injusticias del desarrollo territorial al interior del sistema.... Esa es la gran deuda que tiene el gobierno popular con la educación, RENACIONALIZAR LA EDUCACIÓN

gustavoalbanese4