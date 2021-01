Denuncian robos en el Hospital Durand

Este fin de semana volvieron a robar computadoras del Área Programática del Hospital Durand, ubicado a metros del Parque Centenario, en el barrio de Caballito. Según denunció la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), los ladrones se llevaron, al igual que el fin de semana anterior, dos computadoras con datos y estadísticas para el seguimiento de los pacientes con covid-19. De acuerdo a la información que dieron desde el gremio, los delincuentes habrían ingresado por una ventana que da sobre la avenida Díaz Vélez que está a escasos 50 metros de la Comisaría Vecinal 6 A. El enfermero y secretario general de ATE del hospital, Héctor Ortiz, dijo que "salimos a hacer la denuncia pública porque no encontramos respuestas por parte de las autoridades".

En medio de la pandemia de coronavirus, el robo de computadoras con datos sensibles para el seguimiento y trazabilidad de los contagiados por covid-19 puso en alerta a los trabajadores del hospital. Según explicó Ortiz a Página/12 son "las computadoras que llevan los datos de todos los pacientes covid", de la zona geodemográfica a cargo del Área Programática. "Son datos fundamentales de los pacientes, y estadísticas que se pierden", advirtió el delegado que trabaja hace más de 35 años en el hospital.

De acuerdo a la información que dio Ortiz, los robos ocurrieron los dos últimos fines de semana en los consultorios que están ubicados en el Pabellón Villanueva que da frente a la avenida Díaz Vélez. "La verdad es que la caradurez de los ladrones que se llevaron dos computadoras un fin de semana, y otras dos el otro es terrible, o hay complicidad", advirtió el delegado.

"Hace rato que se viene pidiendo más seguridad. El año pasado se robaron equipos importantes en el sector de hemodinamia y aún así no nos dan respuesta. Venimos pidiendo que pongan rejas, cámara de seguridad, y la respuesta siempre es 'no hay', 'no tenemos' o 'no alcanza'. Por eso llegamos a la conclusión de que tenemos que denunciar públicamente para ver si la Dirección del hospital o el Ministerio escucha los reclamos", dijo Ortiz.



Los robos del año pasado mencionados por el delegado ocurrieron entre fines de junio y principios de julio, cuando hubo una seguidilla de intrusiones en los sectores de Oncología y Hemodinamia. De este último robaron, además de computadoras y monitores, cardiodesfribriladores y bombas de infusión.

En este sentido, el dirigente gremial apuntó contra el servicio de seguridad del hospital, que está tercerizado y del cual sostuvo que es "malísimo". "Quisimos averiguar sobre la empresa de vigilancia que está a cargo, quiénes son los responsables y nadie nos responde. Solo nos remiten al Ministerio de Salud de la Ciudad, que tampoco nos da respuestas. Lo mismo pasa con las otras empresas tercerizadas que se encargan de la limpieza y el mantenimiento, donde se echa a la gente todo el tiempo".

Por otra parte, Ortiz explicó que en medio de la lucha contra la pandemia de coronavirus, además del robo de las computadoras con datos importantes, el hospital vienen atravesando una situación complicada por falta de personal y por la rotura de los equipos de aire acondicionado de dos quirófanos, que obligaron a suspender cirugías.

"Hemos llegado a tener casi 500 trabajadores del hospital infectado sobre una planta de 1800, por eso vemos con preocupación el rebrote. El covid sigue creciendo y falta personal. Por eso la terapia sólo está internando entre 15 y 16 pacientes y derivando el resto", explicó Ortiz. Y agregó que también "se están dejando operaciones sin hacer porque se rompieron los equipos de aire acondicionado de los dos quirófanos más importantes, los del sexto y séptimo piso. Con 33 o 35 grados encerrados en un quirófano que no tiene ventanas y vestidos con toda la protección necesaria por el covid te deshidratás. Y al igual que con el problema de la seguridad, la dirección nos remite al Ministerio de Salud, que tampoco soluciona nada".