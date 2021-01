Dieron de alta al joven agredido a botellazos en Mar del Plata

Tras permanecer una semana internado, Matías Ezequiel Montín, el joven de 20 años que sufrió una fractura de cráneo al ser atacado a botellazos en un boliche de Mar del Plata, recibió este martes el alta hospitalaria. Permanecerá unos días más en la ciudad balnearia para realizarse estudios médicos.



Minutos antes de las 16 horas, Montín salió caminando del Hospital Privado de Comunidad, donde estuvo internado desde el martes último, luego de ser agredido cuando estaba en el VIP del boliche Ananá, en la zona de Playa Grande.



El joven salió con barbijo y con heridas vendadas en la cabeza. De acuerdo a su padre, Carlos Montín, Matías deberá tener "cuidados extremos", y evitar "las emociones fuertes". "Sabemos que el tratamiento que viene ahora es muy importante para su recuperación y no queremos que le queden secuelas de este ataque", expresó en diálogo con el canal de noticias TN. En ese sentido, explicó que "no va a poder ver películas de terror ni jugar videojuegos o hacer algún deporte".



A través de un mensaje grabado que fue difundido por la familia, el joven manifestó que se encontraba "bien", pero "casi con un ojo menos", debido a los golpes que recibió. "Por suerte, gracias a Dios, estoy con vida. No del todo bien, recuperándome, casi con un ojo menos, pero acá recuperándome", aseguró.



Montín estuvo internado desde la madrugada del martes 19, cuando fue trasladado en una ambulancia, luego de sufrir una agresión por parte de tres jóvenes que están imputados por el hecho.



Los acusados de atacar al joven, oriundo del partido bonaerense de Moreno, son Gabriel Alejandro Galvano y Andrés Guillermo Bracamonte, hijo del jefe de la barra de Rosario Central Andrés "Pillín" Bracamonte.



Galvano y Bracamonte dejaron la ciudad y el hotel en el que se hospedaban pocas horas después del ataque, y fueron detenidos en un control policial en el partido de Zárate, mientras viajaban hacia Rosario en un auto BMW blanco.

Este miércoles ambos declararon en los tribunales marplatenses ante el fiscal Paulo Cubas, a cargo inicialmente de la investigación, caratulada como "lesiones graves".



Ambos quedaron detenidos en la Unidad Penal 44 de Batán tras su indagatoria, y el último domingo fueron excarcelados por el juez de Garantías Daniel De Marco, tras un pedido en ese sentido del abogado defensor, Sergio Fernández.



En la causa está imputado también el futbolista de Arsenal de Sarandí, Matías Belloso, quien permaneció en libertad desde el inicio de la investigación.



Según la causa, a cargo desde el jueves último de la fiscal Andrea Gómez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 4, los tres acusados atacaron al joven a botellazos en la cabeza, lo que le produjo una fractura de cráneo, un hematoma cerebral, lesiones en el rostro y en la boca.