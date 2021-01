Todos a la mesa de la ley de autonomía municipal

Desde Santa Fe

Omar Perotti abrirá hoy, a las 11, en la Casa Gris un diálogo político con los 365 intendentes y presidentes comunales de la provincia para saldar una deuda histórica de Santa Fe: definir y enviar a la Legislatura una ley de autonomía municipal (en el plano institucional, político, administrativo, económico y financiero), que está pendiente desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994, hace 27 años. “Será un espacio de consulta y debate” para realizar “un trabajo colectivo”, dijo el ministro de Gobierno, Roberto Sukerman, al explicar la iniciativa a Rosario/12. Adelantó que la participación será mixta: los intendentes de Rosario, Pablo Javkin, y de Santa Fe, Emilio Jatón, entre otros, acompañarán al gobernador, a Sukerman y al ministro de Gestión Pública Marcos Corach en el Salón Blanco, mientras que el resto de sus colegas lo harán por video conferencia.

Sukerman dijo que la “decisión política” de Perotti es actualizar la legislación de municipios y comunas que es muy antigua, de la década del ’30, “tiene casi 90 años” y cumplir el mandato de la Constitución Nacional que en su artículo 123 obliga a las provincias a asegurar la "autonomía municipal” y regular “su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero". “Lo ideal sería una reforma de la Constitución de Santa Fe para incluir la autonomía”, pero como eso “está lejano” y “los últimos intentos fracasaron” –entre ellos el de su antecesor Miguel Lifschitz, en 2018- “la decisión del gobernador es avanzar con una ley. Hay una frase que dice que lo ideal es enemigo de lo posible. Bueno, vamos por lo posible”, adelantó el ministro de Gobierno.

La decisión de Perotti de impulsar la autonomía municipal “no es un discurso de ocasión”, precisó Sukerman. En los últimos meses, maduró con dos hechos. Uno: es la demanda judicial de las comunas excluidas por el plan Abre, que obligó al gobernador a declarar “inaplicable” la ley y reemplazarla por otra iniciativa que incluya a todos los pueblos en la mejora de su calidad de vida: el plan Incluir.

El otro es el fallo de la Corte Suprema de la Nación del 29 de octubre de 2020 que -en un pleito de representación entre el sindicato municipal de Las Colonias y Festram- exhortó “a las autoridades provinciales a dictar las normas necesarias para el debido cumplimiento del mandato que emerge del artículo 123 de la Constitución Nacional”. “La falta de adaptación de la Constitución de Santa Fe, vigente desde 1962, al standard del artículo 123 de la Constitución Nacional, importa -entre otras consecuencias- mantener formalmente la vigencia de leyes que, como la que es materia de análisis en la causa, no operan como garantías de funcionamiento y autodeterminación sino como un vallado a la autonomía”, dijo la Corte.

El ministro de Gobierno cree que en el fallo de la Corte que exhortó a Santa Fe a garantizar la autonomía municipal “está la pluma” del juez Horacio Rosatti, “que es un autonomista, tratadista de derecho municipal” y cuando fue “convencional constituyente por Santa Fe tuvo un protagonismo muy importante en los debates de la reforma de 1994”.

“Además de resolver una cuestión puntual vinculada a las paritarias municipales, la Corte dijo que Santa Fe incumple la Constitución Nacional porque no modificó la Constitución de la provincia para garantizar la autonomía municipal”, admitió el ministro. “Lo ideal es reformar la Constitución de Santa Fe e incluir la autonomía”, pero como todos los intentos “fracasaron”, la decisión de Perotti es “avanzar en la autonomía por ley”. “No será lo ideal, pero vamos por lo posible”, agregó.

La reunión de hoy es el comienzo. “El puntapié inicial -lo definió Sukerman- para llegar lo más rápido posible” a la ley de autonomía que Perotti enviará a la Legislatura. “Queremos que los intendentes y presidentes comunales hagan los aportes que consideren convenientes. Queremos escucharlos y saber cuál es su visión. El gobierno tiene su proyecto, pero no queremos que sea una cuestión del gobernador, sino un trabajo colectivo”, al que se sumarán especialistas.

La ronda de “consulta y debate” de Perotti incluirá también a los bloques políticos de la Legislatura, donde la autonomía municipal se debate desde hace años. El último proyecto de ley lo presentó el diputado Rubén Giustiniani el 24 de noviembre –un mes después del fallo de la Corte-, a quien acompañan con su firma su compañera de bancada Agustina Donnet, cinco legisladores del Frente Progresista y el diputado del PJ, Luis Rubeo.

Sukerman recordó otras iniciativa de los ex goberandores Jorge Obeid y Hermes Binner, que caducaron. “En realidad, siempre percibí que el Frente Progresista utilizó la autonomía como escudo. Cuando era gobierno en Rosario, el problema era que no podían avanzar y hacer transformaciones porque no había autonomía. Pero cuando llegaron al gobierno provincial, se olvidaron de la autonomía”, ironizó.