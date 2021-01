El gobierno porteño quiere transformar al  Colón en un centro de testeo

El gobierno de la Ciudad planea convertir al teatro Colón en un centro de testeo de casos sospechosos de coronavirus. La directora del teatro, María Victoria Alcaraz, envió una carta interna, a la que accedió Página/12, en la que pide a todo el personal --incluidos bailarines, músicos y coreutas de los cuerpos estables-- que trabajen como voluntarios realizando un "soporte no médico, en turnos de cuatro horas por día". Los trabajadores del teatro, y los distintos sindicatos que los representan, manifestaron su desacuerdo y repudio a la medida. Exigen que, con los protocolos correspondientes, se retomen las actividades artísticas y los ensayos que están suspendidos desde hace casi un año. Además denuncian que el gobierno porteño incentivó la vuelta de los teatros comerciales, pero no permitió al Colón retomar sus actividades con protocolos o nuevas propuestas.

La situación parece de opereta. El lunes llegó al mail de los trabajadores del teatro una carta firmada por Alcaraz: "Tenemos que seguir trabajando en la lucha contra el covid también este año. En esta oportunidad, necesitamos que estés cumpliendo un nuevo rol, dando soporte a la campaña Detectar, que se pondrá en marcha en el propio Teatro Colón desde el próximo viernes 29/1". Y especifica: "En el Paseo de Carruajes y en el Foyer, realizaremos tareas de soporte administrativas, de recepción y de orientación a las personas que asistan. Estoy segura de que una vez más el equipo del Teatro Colón se lucirá y que recibiremos a los vecinos de la Ciudad, con la misma pasión y dedicación de siempre. ¡Los espero!"



"Alerta teatro Colón: trabajadores resisten ser un 'centro de testeo'. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no aprobó protocolos para iniciar actividades y ahora pretenden mandarnos compulsivamente a enfrentar la pandemia. No fuimos testeados ni preparados para semejante despropósito. Es un acto criminal", señalaron desde la agrupación celeste de Sutecba, que nuclea a trabajadores del teatro. Este diario intentó consultar al directorio del Colón sobre esta decisión, pero no obtuvo respuesta.

Los trabajadores también denunciaron que se encuentran hace más de un año sin poder realizar sus ensayos y tareas artísticas, mientras que el teatro comercial reabre y es apoyado por el ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogardo, y por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



Larreta y Avogardo fueron fuertes impulsores de la apertura de los teatros comerciales privados. En noviembre, por ejemplo, el jefe de gobierno porteño subió a sus redes una foto junto al ministro de cultura de la Ciudad sobre un escenario con un texto que decía: "Junto a Enrique visitamos a Flavio Mendoza, Georgina Barbarrosa y Carmen Barbieri en el Teatro Broadway. Están ensayando muy emocionados para volver a recibir al público en la sala. El lunes le presentamos al Gobierno Nacional el protocolo para el regreso del público a los teatros y espacios culturales. En poco tiempo más, con los cuidados que corresponden, vamos a poder volver a aplaudir a nuestros artistas".

El teatro Colón se encuentra sin actividades y sin protocolos para volver a la presencialidad desde marzo de 2020. El año pasado, cuando comunicó a sus abonados que la temporada quedaba suspendida y que devolvería el dinero, también los invitó a donarlo “para que nuestro querido teatro siga manteniendo su rol protagónico en la vida cultural de los argentinos”. Para este año tiene asignado un presupuesto de más de 2 mil millones de pesos.

La carta de la directora del Colón