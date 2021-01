Llega la segunda edición del Festival Canchera

"Somos cancheras porque somos duchas y porque tenemos una cancha, una cancha como una pizza sin queso, pero con sangre, rebalsada y brillosa sobre su pasto sintético –dentro de un mundo sintético- cantamos, tocamos, bailamos, leemos, escribimos, esperando que rebrote el contacto en ese caucho que nos tiñe de negro. Adornadas y furiosas, transitamos un tiempo sin refugios, enfermas de protocolos para ocupar, pese a todo, el único lugar que tenemos. Cooperamos porque nos necesitamos, porque somos cancheras, independientes, gritonas, amigueras, una especie en reproducción". Así, bajo este manifiesto que clama furia y fiesta cuidándonos entre todes se combinan la música, la danza, el teatro y la poesía en una nueva edición del ciclo que arrancó este enero en formato de aquelarre al aire libre en el Que Tren Club Cultural, por el cual ya pasaron Nahuel Briones, Mover la Lengua, Valeria Lois y Gustavo Tarrío mientras esperan en la lista para seguir moviendo las cuerpas los viernes y sábados de febrero artistas como Paula Maffía, Chocolate remix, Luciana Jury, Flopa Lestani y muchas más, bajo el grito de ¡No se suspende por nada!

Este fin de semana salen a la cancha, con novedades, discos por presentar y singles editados, las Kumbia Queers y Ayelén Beker, las primeras con su formación clásica junto a Juana Chang, Pat Pietrafesa, Pilar Arrese, Inés Laurencena y Flor Linyera prontas a arañar los 15 años ininterrumpidos de su tropi-punk que desborda los escenarios locales, europeos y del continente americano de punta a punta, tocando en los lugares más icónicos de la contracultura occidental hasta en cárceles, asilos y casas de squaters.

La apertura de las dos fechas estará a cargo de la bomba rosarina Ayelén Beker, autodefinida en sus redes como cantante trans, activista, libriana y soñadora, y bautizada "La Gilda de las travas" por la gran Susy Shock, que dicho sea de paso estará de invitada especial en la fecha del 12 de febrero en el patio del Centro Cultural Güemes de Rosario para acompañar el lanzamiento del primer disco de Ayelén, titulado “FURIA”, compuesto con temas propios y covers en un show que contará con la banda completa, sus bailarinxs y La Tati como host. Este sábado y domingo promete no dar respiro con dos shows que galardonan el Festival Canchera y, minutos antes del partido, SOY dialogó con las protagonistas de una comunión que asegura furia, baile y mucha diversión.

CON LA MÚSICA A OTRO AÑO

“Estamos re manijas, a Ayelén Beker la conocimos el año pasado en Rosario y es tremenda cantante, y la banda está zarpada, teníamos muchas ganas de hacer algo con elles”. Así fue que llegó el muy esperado turno de ensamblar los instrumentos sobre las tablas, luego de un año tan extraño y confuso como el que todes y las Kumbia Queers y la Beker en particular transitamos bajo el fantasma de la incertidumbre pandémica: “Es muy horrible no poder hacer las cosas que más te gustan -cuentan las Kumbia a SOY- que son tocar, viajar y abrazar amigues, pero es lo que hay, así que aprovechamos un poco para estacionar la camioneta después de tantos años de giras y pasar un rato en nuestras casas. ¿Qué cambió? Cambió algo sustancial en la banda que era el estar siempre de gira, ser viajeras incansables. Fue un año raro pero fue bueno para hacer otras cosas, como disfrutar de nuestras casas, plantas, o pasar tiempo con los animales con los que convivimos. Nos pusimos a estudiar… Y en cuanto al futuro, es una incertidumbre total: ¿Se podrán armar giras? ¿Qué hacemos las bandas que no queremos cobrar carísima una entrada para poca gente? ¿Qué haremos si no nos interesa hacer streaming? Sí sabemos que vamos a seguir grabando canciones y juntándonos... El resto es un misterio”. Y al mismo misterio y también a la manija se suma Ayelén: “Vamos a hacer un show acústico con nuestros temas. La manija es compartir el escenario siempre con otros artistas. Este año fue raro, como artista la pasé bastante mal, creo que como todos, pero también pasaron cosas re lindas en el medio, aunque la verdad es que fue un año de mierda”.

Ayelén Beker

QUEDATE EN CASA… GRABANDO

Entre los proyectos que las diversas bandas y solistas locales armaron durante la cuarentena florecieron en las redes registros de recitales viejos, conciertos por streaming desde casa o vivos en Instagram, pero las Kumbia hicieron la mejor: lanzaron un concurso de armado de video clips sobre las canciones de su último disco "La oscuridad bailable", que por razones más que obvias en 2020 no se pudo presentar sobre los escenarios. La respuesta fue increíble: decenas y decenas de videos que van desde lo maravilloso a lo alucinante, enviados desde todo el territorio argentino, España, Uruguay y de los rincones del planeta menos pensados. Esa tormenta de creatividad, de visita obligatoria, se encuentra en el canal de YouTube de la banda para el deleite de todes: "Fue un aluvión de creatividad hermoso, mucho amor de personas que se juntaron para filmar con lo que tenían en sus casas, participaron familiares convivientes, niñes. También fuimos pasándonos ideas, bases para generar más canciones que en este momento estamos grabando”. La Beker también, a pesar del contexto, dedicó su tiempo y energía para generar nuevos materiales: “Nosotras estamos con nuestro proyecto y andamos buscando un lugar en donde poder lanzar nuestro primer material como productrola. Estaba todo el mundo re manija como nosotras, con ganas de hacer cosas y de estar arriba de un escenario, súper feliz y manija de presentar mi EP y de escuchar toda mi furia trava”.

Frente a este extraño existir, lxs que pudimos, puertas adentro, revolvimos placares, pintamos finalmente el techo de la cocina o desempolvamos algún instrumento viejo para no sentirnos tan aisladxs, pero las Kumbia idearon un plan de conexión que fue mucho más allá de la fibra óptica y el Wi-Fi: “Nos pusimos a hacer yoga terapéutico por Zoom con una guía básica de Pat, dos veces por semana. Como tantas otras personas fuimos buscando las herramientas a mano para mantenernos conectadas, para sostenernos”. En el caso de Ayelén, no hubo cambios radicales: “No siento que haya cambiado con la música, con lo que escribí o lo que hago: siempre viene del mismo lado, como de una normalidad distinta, así media rara para nosotras las travas. Por ahí sí aprendés, pero no sé si ‘cambiar’ es la palabra”.

Las Queers descartaron desde el primer momento la posibilidad de hacer streaming tocando, pero intentaron una idea que “al principio pareció genial: hacer lives contando grabaciones de discos, viajes y anécdotas, y la verdad es que solo salió bien el primero y al segundo live nos dimos cuenta de que no nos divertíamos ni nosotras, así que abandonamos”. Luego de ese 2020 tan raro, inesperado y distópico, llegó el momento de pisar las tablas nuevamente, y ahora, más fuerte que nunca.

Kumbia Queers + Ayelén Beker: Sábado 30 a las 21 y domingo 31 de enero a las 18 en Que Tren Club Cultural, Olazábal 1784. Entradas disponibles en alternativateatral.com