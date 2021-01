Cupo laboral trans: presentan el Registro voluntario para aspirantes a trabajar en el sector público nacional

El Gobierno nacional pondrá en marcha el Registro de Anotación Voluntaria de Personas Travestis, Transexuales y Transgénero aspirantes a ingresar al sector público nacional en cargos laborales, con un acto presidido por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

El acto está convocado a las 16 en el Salón de las Mujeres, de la Casa Rosada, y contará con la participación de organizaciones travesti-trans, funcionarios del Gobierno y de organismos nacionales, legisladores y representantes gremiales.

En el Registro podrán inscribirse quienes lo deseen, sin importar si ya realizaron o no la rectificación registral de la identidad aupercibida y el cambio de nombre de pila e imagen en su DNI.



Por otra parte, la inscripción no será requisito previo para el ingreso, del mismo modo que la sola inscripción no garantiza el ingreso a un puesto disponible en el sector público nacional.



El cupo laboral en el sector público fue establecido por el decreto 721/2020, firmado por Alberto Fernández en septiembre del año pasado, y garantiza que al menos el 1 por ciento de la totalidad de cargos y contratos del Estado Nacional se destinen para personas travestis, transexuales y transgénero.