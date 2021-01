La pregunta de Alberto Fernández en su clase magistral en la CEPAL: "¿No será ésta una oportunidad para barajar y dar de nuevo?"

¿No será ésta una oportunidad para barajar y dar de nuevo? ¿Volver a mezclar el mazo de naipes? No fue con una afirmación, sino con una pregunta que el presidente Alberto Fernández decidió empezar en Chile su clase magistral en la Convención Económica para América Latina y el Caribe, después de haberse reunido con el ex mandatario Ricardo Lagos. En su disertación, Fernández insistió en la oportunidad y la obligación moral que da la pandemia de pensar un mundo menos injusto, criticó la gestión del expresidente Mauricio Macri, defendió la educación pública en Argentina, ponderó la jerarquización de la ciencia en el país y habló de feminismo y del aborto y legal. Todo esto, en un discurso en el que no faltaron las citas a Juan Domingo Perón, muchas al papa Francisco, al físico Albert Einstein y hasta Litto Nebbia.

"Quedó en evidencia eso que dice siempre el papa Francisco: nadie se salva solo. Es hora de volver a poner en valor la palabra solidaridad y no asistencialismo. Parece mentira que estemos hablando de estas cosas, pero hace mucho tiempo que no hablamos de estas cosas en los foros internacionales", dijo el Presidente y aprovechó para criticar a su antecesor Mauricio Macri. "En los últimos cuatro años nos hicieron creer que el cambio climático no existía", dijo sin nombrarlo.

Luego, el Presidente lo nombró al físico Albert Einstein. "Él dijo con su sapiencia que si uno sigue haciendo las mismas cosas no puede esperar distintos resultados. Es hora de que cambiemos las lógicas y empecemos a pensar de otro modo porque por esta vía muy pocos tienen todo y millones, la nada misma".

Acto seguido, el Presidente se refirió a su llegada al Gobierno. "Todos me recomendaban un acercamiento a los Estados Unidos y no creían en el multilatelarismo, cuya importancia quedó demostrada porque el otro modelo se derrumbó. Tenemos que entender que la única experiencia que vale la pena es el multilateralismo", dijo convencido el primer mandatario.

Una vez más, Fernández criticó el actual "capitalismo de los delegados financieros donde fortunas que se hacen en minutos postergan a millones de seres humanos en el mundo. Esto ha conducido a lo que el Papa llama la teoría del descarte", y sumó así una nueva cita al Sumo Pontífice. A sabiendas de lo que había incluido mucho de lo que dice en su discurso, aclaró: "a veces me dicen que hago muchas referencias al Papa, pero yo celebro que la Iglesia está viendo los efectos de este sistema en el mundo y que un líder moral como Francisco lo diga".

Los cambios de la pandemia

¿Hace algunos años alguien pensaba en el teletrabajo?, se preguntó el Presidente respecto de la modalidad que hoy rige gran parte del universo laboral de la Argentina, pandemia mediante. Y advirtió: "tenemos que enfrentar ese mundo que está viniendo. La robotización de la industria está generando pérdidas de puesto de trabajo y que una persona tenga que enfrentarse a no encontrar el sustento diario es inadmisible", afirmó. Y reiteró su convicción de que las riquezas de las sociedades hoy están en el conocimiento y no en los objetos. "Tenemos que llevar adelante una fuerte inversión en el saber de la gente porque allí está la riqueza del futuro" aseguró.

El macrismo

Sin nombrar al expresidente, para referirse a los cuatro años de gobierno de Juntos por el Cambio Fernández se refirió a lo que le proponían "del otro lado". "Me proponían sacar derechos. Uno de esos derechos era el del acceso a la educación pública que es uno de los mayores orgullos y empezó en la escuela primaria, cuando liberales de la mejor cepa como Sarmiento o Alberdi propusieron que cada chico tuviera dónde estudiar y maestros que los eduquen. Sarmiento tuvo la idea de que los chicos vayan al colegio con un delantal blanco para que no se notaran las diferencias sociales. No podía faltar la mención a Juan Domingo Perón. "Un día Perón llegó al Gobierno y dijo que la universidad tenía que ser pública y los hijos de los obreros empezaron a ir", dijo orgulloso como peronista. También contó que durante su gobierno se le dio a la ciencia la jerarquía que merecía y habló de los resultados. "Nos dieron respuesta: construyeron test rápido contra la covid y en sociedad con el sector privado desarrollaron el suero equino en la universidad de San Martín", dijo.

Latinoamérica unida

"Con mucho pesar, veo que en los últimos 4 años América Latina se ha dividido por problemas de otros y nos postergamos. Esa falta de unidad nos quita fuerza para discutir", dijo. Y conjeturó que "si hubiéramos estado todos unidos en la negociación de por la vacuna habríamos estado en mejores condiciones. Y tenemos que unirnos porque nuestras sociedades no soportan más ajuste".

La nueva Constitución chilena

El Presidente no se olvidó de hacer referencia a la votación en la que los chilenos decidieron cambiar la Carta Magna que rige desde tiempos de Augusto Pinochet. "Chile está a punto de construir una nueva Constitución. Es el contrato que firma la sociedad para ver hacia dónde quiere avanzar. Desde Rousseau en adelante, los abogados sabemos que una Constitución es el contrato social por excelencia. Chile está por dar a luz a otro Chile, auguró.





El feminismo

En su repaso de lo que para el primer mandatario tiene que cambiar en el mundo, no se olvidó del feminismo. "Estamos en un tiempo en el que no se aguanta más que las mujeres no tengan los mismos derechos y oportunidades del hombre porque todos sabemos que eso no es así. Sabemos que se suelen elegir empleados hombres porque las mujeres pueden tener hijos, por ejemplo. Todos sabemos que ganan menos que nosotros. Y debemos darle a la mujer el derecho de que decida sobre su vida y sobre su cuerpo", dijo sobre la flamante ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, a sabiendas de que la Marea Verde está llegando al país trasandino.

Para cerrar su clase, el Presidente eligió citar un fragmento de una canción de su admirado Litto Nebbia: "Sólo se trata de vivir. Dicen que viajando se fortalece el corazón pues andar nuevos caminos fortalece el anterior" recitó para hacer un llamado colectivo: "Andemos nuevos caminos para construir una sociedad más igualitaria"