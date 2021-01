Perotti con el consenso de los intendentes 

Desde Santa Fe

Omar Perotti logró en la apertura del diálogo político en la Casa Gris un resultado inmediato: un amplio consenso y el apoyo de los 365 intendentes y presidentes comunales de la provincia, entre ellos los de Rosario, Pablo Javkin, y de Santa Fe, Emilio Jatón, para definir y acordar una ley de autonomía municipal que luego enviará a la Legislatura. “Es un día histórico”, se entusiasmó el ministro de Gobierno, Roberto Sukerman, uno de los mentores del espacio de “consulta y debate” que se inauguró ayer y generó un segundo anuncio: el Poder Ejecutivo mandará a las Cámaras otra ley para extender el mandato de los presidentes comunales de dos a cuatro años e igualar su período de gobierno con el que ya tienen sus colegas intendentes. Puertas adentro, Perotti dijo que lo que sostuvo en sus años de intendente, ahora no lo borrará con el codo del gobernador. “Fortalecer la autonomía es fortalecer los procesos democráticos y el federalismo”. Javkin coincidió: “Es descentralizar el poder, pero no para empoderar a los gobernantes sino a los ciudadanos. Descentralizar el poder es un reclamo muy profundo, pero también una medida eficiente a la hora de resolver los problemas de la sociedad”.

El entusiasmo de Javkin por la convocatoria de Perotti marcó cierto contraste con la parquedad de Jatón. El intendente de Rosario ponderó la “decisión del gobernador de impulsar un debate que reclamamos toda la vida” y consideró lo de ayer como “acto político muy valorable”.

-Valoramos mucho la decisión del gobernador y la forma de convocar a los intendentes de todos los sectores políticos y de toda la geografía provincial para avanzar con la ley.

-Lo que se notó es un gran consenso de los intendentes –le planteó un colega.

-Yo no tengo dudas –admitió Javkin- . Porque cuando uno ve los bloques que hoy integran la Legislatura, todos impulsaron este debate en algún momento. Siempre se espera una reforma constitucional porque sería un marco de decisiones más integral, pero mientras tanto, lo mejor es avanzar. Es un hecho muy valioso que se empiece con el mandato de los presidentes comunales (para extenderlo a cuatro años) y con una ley de autonomía municipal, a la que vamos a aportar para que salga lo más rápido posible. Avanzar con estas leyes es un gran primer paso.

“La autonomía municipal es un camino que Santa Fe empezó hace 100 años”, recordó Javkin. “Es inevitable no citar a Lisandro de la Torre y a Luciano Molinas” en esa lucha que se plasmó en la Constitución de 1921, que Molinas puso en vigencia en los años 30 y le costó el gobierno. “Bueno, vamos a saldar una deuda en una provincia que fue pionera en este debate”, apuntó.

Perotti ratificó su decisión política de impulsar -con los intendentes y presidentes comunales- las "leyes necesarias" para "avanzar en la autonomía municipal". "Si algo nos ratificó la pandemia es que tenemos que formar un grupo de trabajo con municipios y comunas para brindarles más competencias y facultades, entendiendo que la descentralización del poder se realiza a través de ellos”, dijo el mandatario. Y recordó que “la propia Corte Suprema de la Nación nos recuerda en sus fallos que la Constitución Nacional ordena la autonomía plena de los municipios”. En el último fallo, el 29 de octubre de 2020, la Corte “exhortó” a la provincia “a dictar las normas necesarias para el debido cumplimiento del artículo 123” de la Carta Magna.

En su mensaje a los intendentes, Perotti les ratificó que lo que “pensaba, escribía y decía” cuando era uno de ellos, “ahora lo sostengo” como gobernador. “Creo profundamente en este proceso de descentralización. Fortalecer la autonomía es fortalecer los procesos democráticos y el federalismo, que reclamamos como provincia”. "Ser coherentes y ejercitarlo plenamente hacia adentro” del territorio santafesino. Y prometió “afianzar la territorialidad, la autonomía y la descentralización”.

"Para nosotros no hay diferencia entre municipios y comunas. Por eso con el Plan Incluir equiparamos a todos, porque sentimos que no hay diferenciación por tamaño en lo que cabe a las responsabilidades que cada uno tiene que asumir frente a su vecino, un santafesino o una santafesina. No podemos generar esas divisiones o esas discriminaciones -agregó-. Los municipios y comunas tienen que ser los brazos ejecutores de la política provincial, fortalecidos y con capacidad de desplegar todas sus energías en sus territorios. Y para eso tenemos que ir generando leyes para ponerlos en marcha”.

Sukerman valoró la "decisión política" de Perotti de impulsar la autonomía. "Será un salto de calidad institucional. Hoy es un día histórico”, se felicitó.

El diálogo entre Perotti y los intendentes se extendió por más de dos horas. En el Salón Blanco, lo acompañaban la vice Alejandra Rodenas, los ministros Sukerman y Marcos Corach (Gestión Pública), el secretario de Municipios José Luis Freyre y su colega de Comunas, Carlos Kaumann. Más, los intendentes Javkin, Jatón, Luis Castellano (Rafaela), Enrique Vallejos (Reconquista), Ana Meiners (Esperanza), Paula Mitre (Vera) y Stella Clérici (Cañada de Gómez). Los demás participaron por video conferencia.