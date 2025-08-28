La Municipalidad de la ciudad de Salta difundió ayer un informe sobre el trabajo que se viene realizando en el Servicio de Mediación Comunitaria. Entre enero y junio de este año se iniciaron 660 expedientes y se cerraron 450 mediaciones, lo que significó duplicar la cantidad de audiencias del mismo período de 2024 y quintuplicar los números de 2023.

El 65,8% de los conflictos correspondieron a problemáticas de familia, principalmente referidos a alimentos, cuidado personal y régimen de comunicación, mientras que el resto tuvo que ver con disputas vecinales vinculadas a medianería, filtraciones, ruidos molestos o uso indebido de espacios comunes. Otro dato significativo es que el 76,7% de quienes solicitaron el servicio fueron mujeres, reflejando el peso que las tareas de cuidado y la gestión de los vínculos familiares tienen sobre ellas.

Además, se supo que de los casos atendidos, 320 involucraron a niños, niñas y adolescentes, lo que da cuenta de la relevancia del programa en la protección de los vínculos familiares.

“Desde que asumimos en 2023, duplicamos los números en cada semestre. Hoy ya superamos los 600 expedientes y estamos cerrando cerca de 500 mediaciones", explicó a Salta/12 el director general de Mediación, Matías Villafañe, quien estacó el trabajo del área, asegurando que fue "bastante arduo", pero "satisfactorio" teniendo en cuenta "el acercamiento de los vecinos a la Municipalidad para resolver sus conflictos”.

Descentralización y cercanía con los barrios

El área cuenta actualmente con ocho dispositivos distribuidos en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Villafañe recordó que en el Centro Cívico Municipal (CCM) se atiende de lunes a viernes, de 8 a 19. Además, la política expresada en el eslogan "La Muni en tu barrio", "ayudó muchísimo, porque ahí brindamos asesoramiento jurídico y orientación en mediación en los lugares donde vive la gente”, detalló.

La descentralización permite que vecinos y vecinas encuentren espacios de acompañamiento cercanos, aunque muchos prefieren acudir al CCM por la confidencialidad de los encuentros. “Son reuniones privadas, que tocan temas personales. Hay vecinos que no quieren acercarse a un CIC (Centro Integrador Comunitario) porque allí trabaja alguien conocido, entonces deciden trasladarse al CCM. Eso es totalmente válido”, explicó el funcionario.

El procedimiento se caracteriza por su celeridad y gratuidad. Una vez realizada la inscripción y presentado el objeto de la mediación, la persona solicitante es derivada a la asesoría legal gratuita del municipio. Desde allí se inicia la convocatoria, que tiene un plazo legal de siete días. “En dos semanas ya suele haber fecha de audiencia. En los puntos descentralizados puede demorar un poco más, pero se trabaja de manera continua”, precisó Villafañe.

El director recordó que cualquier vecino o vecina puede pedir una mediación, incluso de manera separada, en casos de violencia o discusiones intrafamiliares. Esto porque el mediador está apto para trabajar de manera conjunta y también separada. Subrayó que lo importante es "ofrecer un espacio de diálogo donde ambas partes ganan, tanto en tiempo como en costos, en comparación con un proceso judicial”.

Balance y perspectivas

En 2024 la Municipalidad había registrado 2.600 audiencias de mediación, de las cuales 860 fueron cerradas con un 72% de acuerdo entre las partes. La comparación con el primer semestre de 2025 muestra una tendencia de crecimiento sostenido y la consolidación de la mediación como alternativa preferida para resolver conflictos sin judicialización.

Para Villafañe, el incremento responde a dos factores: la mayor demanda social y el fortalecimiento del equipo municipal. “El año pasado duplicamos las audiencias y entendimos que era necesario ampliar horarios", contó, recordando que antes solo se atendía dos tardes a la semana. Actualmente se trabaja mañana y tarde, lo que "permitió acompañar a más vecinos y dar respuesta a las distintas realidades”, indicó.

La Municipalidad recordó que el servicio es gratuito y confidencial, e invitó a vecinos y vecinas a acercarse al Centro de Mediación Comunitaria más cercano. También se habilitó la línea de WhatsApp 3874120342 para consultas sobre requisitos, turnos y ubicación de los dispositivos. “Queremos que cada vecino y vecina sepa que tiene a disposición una herramienta rápida, gratuita y eficaz para resolver sus diferencias de manera pacífica y constructiva”, cerró Villafañe.